Vulkanen Taal som ligger 66 kilometer fra hovedstaden Manila, har sporadisk spyttet ut glødende lava og sendt varm aske og røyk utover et stort område siden de første utbruddene søndag.

Om lag 45.000 innbyggere har forlatt hjemmene sine i nærheten av vulkanen, ifølge lokale myndigheter. Det totale antallet innbyggere i faresonen i en radius på 14 kilometer fra vulkanen er ifølge FN nær 460.000.

– Vi rådet folk til ikke å gå inn i faresonen på 14 kilometer, sier Renato Solidum, leder for Det filippinske instituttet for vulkanologi og seismologi (Phivolcs).

– Vi må også følge med på jordskred, spesielt nær sidene av krateret, la han til.

Phivolcs opplyser at farenivået for vulkanen Taal opprettholdes på nivå fire. Det er det nest høyeste nivået og innebærer at det kan skje eksplosive utbrudd de neste timene eller dagene.

Instituttet har registrert mer enn 200 vulkanske jordskjelv siden søndag, inkludert 81 som var merkbare.

Taal er den nest mest aktive vulkanen på Filippinene og har hatt utbrudd 33 ganger siden 1572. Forrige utbrudd var i 1977, men den har vist tegn til bevegelse mellom 2008 og 2011, så vel som i fjor.

