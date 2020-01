Nikkie de Jager, kjent gjennom Youtube for sine sminketips stod mandag frem som transperson. Det gjorde hun i en video på sin egen Youtube-kanal etter å ha mottatt trusler om utpressing. De Jager har over tolv millioner abonnenter på kanalen «Nikkie Tutorials».

I videoen sier 25-åringen at hun hele veien har hatt en plan om å fortelle historien sin til følgerskaren før eller siden, men at hun så seg nødt til å gjøre det nå etter å ha mottatt trusler om at det skulle lekkes til media.

– Sjansen jeg hadde til å fortelle dette på en måte jeg hadde kontroll over ble tatt fra meg. Ved å gjøre dette nå tar jeg tilbake denne makten, sier de Jager.

– Jeg ble født i feil kropp

– Jeg kan ikke fatte at jeg forteller om dette til alle dere i dag, for hele verden, men fy søren så godt det føles å endelig gjøre det. Tiden har kommet for å gi slipp og bli helt fri. Jeg ble født i feil kropp, noe som vil si at jeg er transkjønnet, sier de Jager.

De Jager har vært aktiv på Youtube helt siden 2009, og har med tiden vokst til å bli en youtuber med en enorm følgerskare. Hun har også lansert flere sminkeprodukter, blant annet i samarbeid med aktører som Ofra, Maybelline og Too Faced.

I videoen postet på youtuberens kanal sier de jager at hun håper hennes historie vil bidra til å inspirere andre til å leve livene sine “slik de vil og slik de fortjener det”.

En gradvis prosess

Hun forteller at hun ikke kan huske noe annet enn at hun har følt seg som en jente, og at hun påbegynte forandringen fra hun var veldig ung, ved hjelp av sin mor. Fra hun var 19 år var hun fullt og helt kvinne.

– Jeg startet prosessen da jeg allerede var på Youtube, og det føles veldig rart at har vokst og forandret meg i takt med Youtube-kanalen min, sier de Jager.