Operativsystemet ble regnet som en enorm forbedring da det ble lansert i 2009 og erstattet Windows Vista.

Windows 7 var forhåndsinstallert på de aller fleste PC-er som ble solgt fram til neste utgave, Windows 8, kom tre år senere.

Nå har tiden løpt fra Windows 7. Etter 14. januar vil ikke Microsoft lenger sørge for sikkerhetsoppdateringer til operativsystemet.

Det betyr at selskapet fra og med tirsdag vil slutte å lage oppdateringer og patcher til operativsystemet.

– Vi vet at endring kan være vanskelig, så vi er her for å hjelpe med anbefalinger for hva du bør gjøre videre, og for å svare på spørsmål om avvikling av kundestøtte, skriver de på sine hjemmesider.

Påvirker flere hundre millioner

Endringene vil påvirke flere hundre millioner mennesker. Over en tredjedel av alle PCer i verden bruker nemlig operativsystemet, skriver NetMarketShare. Det er så vidt færre enn Windows 10, som brukes på over 900 millioner enheter, ifølge nylige tall fra selskapet.

Microsoft skriver at Windows 7-brukere fortsatt kan bruke PCene sine etter tirsdag, men at de er i større fare for skadevare og virus. Selskapet oppfordrer folk til å kjøpe Windows 10 eller kjøpe seg en ny PC dersom den gamle er over tre år gammel.

Microsoft tilbød brukerne gratis oppgradering til Windows 10 da det ble lansert for fire år siden, men nå må brukeren ut med minst 1499 kroner.

Som å kjøre bil uten belte

PC-brukere som fortsatt bruker Windows 7, har i prinsippet tre muligheter:

1) Oppgradere til et nytt operativsystem.

2) Kjøpe ny datamaskin.

3) Lukke øynene og fortsette å bruke Windows 7.

Dette siste alternativet er fullt mulig, men innebærer en risiko fordi maskinen vil være sårbare for skadevare og angrep.

– Etter 14. januar vil det være som å kjøre bil uten belte. Det kan gå bra en god stund, men du vet aldri hva som lurer bak neste sving, sa Magnus Brøyn, daglig leder i Coxit PR til TV 2 tidligere i høst.