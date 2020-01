16-åringen til tiltalte: «Jeg er veldig redd. Jeg vet at du skal banke meg»

20-åringen er ikke tiltalt for drap, men for vold med døden til følge. Han er også anklaget for å ha etterlatt en person i hjelpeløs tilstand.

Hendelsen skjedde ved Holmlia skole omkring klokken 12.15 mandag 12. juni i 2017. Ifølge tiltalen ble den 16 år gamle gutten slått flere ganger i hodet slik at han falt i bakken.

Like etter fikk gutten hjertestans. Han ble innlagt på barneintensiv avdeling på Rikshospitalet, men døde etter over en måned i koma.

Personlig konflikt

Den nå 20 år gamle mannen som er tiltalt, unnlot å gi 16-åringen øyeblikkelig hjelp, ifølge tiltalen. Dette bestrider tiltalte selv.

– Han har forklart at han slo fornærmede med flat hånd og erkjenner derfor straffskyld for kroppskrenkelse, men han nekter straffskyld for grov vold med døden til følge, sier hans forsvarer Øyvind Bratlien til TV 2.

Tiltalte ønsker ikke å forklare seg for retten, men til politiet har han forklart at han slo 16-åringen fordi han hadde en relasjon til lillesøsteren hans.

Obduksjonsrapporten i saken støtter tiltaltes forklaring om at han delte ut fire «beskjedne slag med flat hånd», opplyser politiadvokat Børge Enoksen i sitt innledningsforedrag.

Like forut for hendelsen ble det sendt noen meldinger mellom tiltalte og fornærmede. Der ba tiltalte om å få møte 16-åringen for å ta en prat. Dette skulle skje i et friminutt.

«N.N. (tiltaltes navn), jeg er veldig redd. Jeg vet at du skal banke meg», svarte 16-åringen i en tekstmelding.

Da de to møttes, skal fornærmede ha uttalt at han hadde sterke følelser for tiltaltes søster. Ifølge tiltaltes politiforklaring likte han dette svært dårlig, fordi han mente at fornærmede ikke behandlet søsteren hans med respekt.

Ringe gjengkriminell

Det var flere vitner til hendelsen, som skjedde like utenfor skolens område.

Politiet mener gjerningsmannen uttalte at disse ikke skulle ringe til ambulanse. Deretter skal han ha bedt dem om å gi nødetatene uriktig informasjon om hva som hadde skjedd.

Ifølge påtalemyndigheten ringte en av tiltaltes kamerater umiddelbart, klokken 12.21, til sin eldre bror – en straffedømt mann med sterk tilknytning til den kriminelle Holmlia-gjengen Young Bloods.

Mannen, som har hatt opplæring i førstehjelp fra Forsvaret, skal ha kommet til stedet og satt i gang livreddende førstehjelp. Onsdag skal han vitne i rettssaken.