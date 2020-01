Det fremgår av den rundt 70 sider lange erklæringen utarbeidet av de tre psykiaterne, og som VG har fått tilgang til.

22-åringen forklarte at han ikke hadde hatt noen planer om terror, men at han følte seg utvalgt av Brenton Tarrant, som sto bak massedrapet på New Zealand i fjor. Manshaus skal ha følt at det hastet med å gjennomføre et angrep da han leste Tarrants manifest åtte dager før angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum i august.

Han skal ikke ha hatt noe spesielt hat mot én enkelt religion, men et hat mot alle ikke-hvite, ifølge rapporten.

I avhør har 22-åringen sagt at han ønsket å angripe moskeen i Sandvika fredag 9. august, under feiringen id. Men siden foreldrene var hjemme den dagen, utsatte han angrepet til lørdag. Da var foreldrene borte, samtidig som det var færre mennesker i moskeen.

De sakkyndige konkluderte med at han ikke har noen former for personlighetsforstyrrelser og er strafferettslig tilregnelig.

Partene i saken ønsker ikke å kommentere innholdet i erklæringen overfor avisa.