Eventyret som kan ødelegge for Norge: – Minner litt om oss

Portugal er laget som står i veien for at Norge skal få en perfekt start på EM med tre av tre seirer og to poeng inn i hovedrunden.

Men portugiserne håper å sende ut et nytt håndballjordskjelv, slik de gjorde med seier over Frankrike i EM-åpningen fredag kveld.

– De minner litt om oss fra 2015-2016. Da kom vi med et ungt mannskap som var veldig sultent og motivert for å ta steg, sier landslagssjef Christian Berge til TV 2.

Portugal er sitt første EM på 14 år. Da de deltok i Sveits i 2006, endte de nest sist.

Beste EM-plassering er sjuendeplassen for tjue år siden. Forrige gang nasjonen deltok i VM var da de var arrangør tilbake i 2003.

Hevder seg i Champions League

Nå opplever den lille håndballnasjonen et eventyr med full pott etter to kamper mot Frankrike og Bosnia-Hercegovina og plass i hovedrunden.

– Jeg tror hovedårsaken på oppturen er mentaliteten. Vi startet å tro på at vi kunne komme opp på samme nivå som topplagene og topplandslagene. Med hardt arbeid startet klubbene å bli gode, og det hjelper også landslaget, sier Porto- og landslagsspiller Rui Silva til TV 2.

Porto, som har hele ni spillere i den portugisiske troppen, har gjort det skarpt i Champions League, der de har slått Harald Reinkind og Kiel borte. I tillegg er Sporting i B-delen av turneringen. Benfica har også vært ute i Europa.

– Det viser at vi også har gode spillere. Det gjør at vi har selvtillit, for vi har slått lag som Kiel og Montpellier – noen av verdens beste lag. Derfor kom vi hit med nok selvtillit til å slå Frankrike. Jeg håper at det er noe vi også kan ta med oss i fremtiden, sier Porto- og landslagsspiller Diogo Branquinho.

Det portugisiske landslaget er også forsterket med de tre cubanskfødte nøkkelspillerne Alfredo Quintana, Daymaro Salina og Alexis Borges.

– Det hjelper mye. De er så fysiske og sterke, og de gjør ting vi portugisere ikke kan. De er så store og sterke. Tar de noen steg, kan de bli toppspillere. De har vist hele verden hvor gode de kan være, mener Portugals Rui Silva.

Tror Portugal blir å regne med

Landslagssjef Christian Berge tror Portugal er en nasjon man må regne mer med i årene som kommer. Berge mener nivået på internasjonal håndball er blitt jevnere i toppen.

– De er virkelig på vei. Når de slår Kiel på bortebane og den biten der, så sier det seg selv at det er mange kvaliteter, sier landslagssjef Berge.

Christian O'Sullivan er enig med sjefen.