Like før mandag klokken 12 ble politiet i Vest politidistrikt kontaktet av turgåere som hadde funnet blodige gjenstander i terrenget ved Gullfjellsvegen i Bergen kommune.

En politipatrulje rykket ut til stedet og fant en kvinne (29) og en mann i 40-årene døde. Politiet åpnet drapsetterforskning, og mandag kveld ble to personer pågrepet i Bergen.

Politiet utelukker ikke flere pågripelser, og har kalt inn til pressebrief tirsdag klokken 10.

Kjentmann

Bare et døgn før funnet av de døde personene var Alfred Unneland (68) på sin sedvanlige søndagstur på Gullfjellet.

– Jeg kjørte hjemmefra i 8-tiden om morgenen. Da var det mørkt, så jeg begynte turen med hodelykt. Jeg gikk mot redningshytta, forteller Unneland.

68-åringen har flere ganger hjulpet til ved redningsaksjoner som kjentmann i Gullfjellsområdet.

– Vi observerte ikke noe spesielt oppover i terrenget eller ved Osavatnet, så dette tror jeg må ha skjedd etter at vi gikk innover. Men når vi går med hodelykt, er det begrenset hva vi ser utover i terrenget.

DRAPSALARM: En død kvinne og mann ble funnet ved Osavatnet ved Gullfjellvegen. Mandag kveld stengte politiet av veien noen kilometer høyere oppe enn tidligere. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Skremmende

Unneland sier Gullfjellet er det største turområdet som er lagt til rette med parkeringsplass i Bergensområdet.

– Det er veldig mye besøkt. Om dagen og kvelden er det vanlige turfolk som går. På nattestid er det gjerne andre som bruker området og parkeringsplassene. Det er et litt avsidesliggende sted.

Politiet har jobbet intensivt på stedet etter funnet av de døde personene. Området har vært sperret av gjennom mandagen.

– Det er alltid skremmende at sånne ting skjer i nærområdet. Klart det. Det er ikke noe kjekt, sier Unneland, som samtidig sier at han har stor tiltro til at politiet kommer til en rask avklaring.

– Jeg tror de har kommet langt i etterforskningen. Det har vært vitner som har observert og meldt ifra. Politiet kom tidlig inn i fasen, så dette tror jeg blir oppklart ganske greit, sier Unneland.

NABO: Alfred Unneland går ofte på tur på Gullfjellet. Foto: Pål Schaatun / TV 2

Drapssiktet

Politiet uttalte tidligere mandag at de mente å vite hvem de to døde var, og at dette var kjenninger av politiet. Mandag kveld opplyste politiet at de to døde var formelt identifisert.

– Arbeidet med å informere deres nærmeste pårørende pågår, men er ikke ferdigstilt, skrev kommunikasjonsrådgiver Gry Benedicte Halseth i en pressemelding.

De to mennene som mandag kveld ble pågrepet i Bergen, er siktet for drap eller medvirkning til drap.

Politiet har ikke villet gå ut med hva slags gjenstander som ble funnet av turgåerne i området der mannen og kvinnen ble funnet døde.

Politiet ønsker å komme i kontakt med personer som har vært på tur i området rundt Osavatnet på Unneland i løpet av helgen eller mandag.