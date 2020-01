Mens andre praktikanter henter kaffe og gjør nytte for seg ved kopimaskinen, klarte Wolf Cukier (17) noe som er få forskere forunt: Å oppdage en planet.

17-åringen hadde i fjor sommer praksisplass ved Nasas Goddard Space Flight Center, da han på sin tredje dag hos dem oppdaget noe i teleskopet til romfartsorganisasjonens planetjeger, satelitten Tess.

Tess-satellitten ble skutt opp i 2018 for å skanne verdensrommet på jakt etter planeter som er på størrelse med Jorda og går i bane rundt nærliggende stjerner.

Cukier la merke til at det var noe som kom i veien for kretsløpet til to stjerner, og gjorde notater før han gikk til sjefene sine.

SMART: 17-åringens planetfunn ble holdt hemmelig helt til forrige uke. Foto: CBS/EBU

Holdt hemmelig

Men det var ikke lett å overbevise dem, sier han.

– Ved slutten av praksisperioden var vi sikre på at det vi hadde funnet, var en planet, sier 17-åringen til ABC News.

Han hadde funnet en planet som er 6,9 ganger større enn jorda. Planeten skal ha vært vanskelig å finne, og er ifølge CBS New York den 13. i sitt slag som noensinne er oppdaget.

Det sensasjonelle funnet ble gjort i juni, men har vært holdt hemmelig helt frem til årsmøtet til den amerikanske astronomiforeningen i Honolulu mandag i forrige uke.

Cukier sier at han ønsker å fortsette med å studere verdensrommet, og sier ifølge ABC News at han jevnlig har kontakt med sine mentorer i romfartsorganisasjonen Nasa.