Carlsen tangerte verdensrekorden

Det lysnet litt for Carlsen etter det 30. trekket, da ble det mer åpenbart at Carlsen kunne klare remis. Før den tid mente sjakkcomputerne at det var langt større sjanse for at Xiong ville vinne enn Carlsen.

– Overhodet ingen krise

Etter 40 trekk fikk hver spiller 50 ekstra minutter. Flere brikker forsvant i rask rekkefølge, og partiet lignet mer og mer et remis-parti selv om Carlsen smått om sen havnet to brikker under (tre mot fem).

– Dette er virkelig imponerende forsvarsspill av Carlsen, sa ekspertkommentator Lahlum.

– Carlsen var sterkt presset i dag og Xiong har hatt en veldig god start på denne turneringen, understreker Lahlum.

Carlsen selv er fornøyd med måten han forsvarte seg på.

– Helt til slutt måtte jeg regne for å holde på den måten jeg gjorde. Så jeg synes den biten var bra og at jeg forsvarte meg godt. Men det er klart at jeg skulle gjerne sluppet å være i den situasjonen til å begynne med. Men jeg får ta med det positive i hvert fall, sier Carlsen.

Xiong ble juniorverdensmester som 16-åring og hadde en god sesong i fjor. 19-åringen er ranket som nummer 33 i verden.

Tirsdag møter Carlsen den nederlandske spilleren Jorden van Foreest med svarte brikker. Carlsens 1,5 poeng på tre kamper gjør at han har et stykke opp til teten. Det bekymrer ikke sjakkstjernen.

– Det er ikke noen ny situasjon for meg at det går litt trått i starten. Det er overhodet ikke noen krise. Det som gjelder er bare å holde humøret og motivasjonen oppe. Så tror jeg det er gode sjanser for at dette kan snu etter hvert. I partier som i dag er det veldig viktig å holde dem. Så lenge jeg ikke taper så har jeg alltid en sjanse, understreker Carlsen.