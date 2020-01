Saken oppdateres!

Den spanske storklubben bekreftet sent mandag kveld at Valverde er ferdig. Samtidig kom bekreftelsen på at Quique Setién tar over.

– Jeg synes det er helt riktig. Jeg synes han har fått Barcelona til å stagnere, og synes ikke at de ligner seg selv. Det har de ikke gjort på lenge, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Jeg tror egentlig at den eneste grunnen til at han har sittet så lenge, er at Lionel Messi liker ham. Sånn er det – har du Messis gunst, får du sitte litt ekstra, fortsetter han.

Vant to år på rad

Valverde forlater Barcelona på tabelltopp, foran Real Madrid på målforskjell.

55-åringen vant La Liga på to av to forsøk som Barcelona-sjef, men gikk samtidig på sviende nederlag i Champions League mot Roma og Liverpool de to foregående sesongene. Han er dessuten blitt kritisert for spillestilen.

Agreement between FC Barcelona and Ernesto Valverde to end his contract as manager of the first team. Thank you for everything, Ernesto. Best of luck in the future. pic.twitter.com/zrIgB1sW2e — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2020

– Barcelona har en spillerstall som gjør at de bør gjøre det mye bedre enn nå. Sammen med Manchester City og Liverpool, mener jeg at de har den beste troppen i verden. Sånn ser det ikke ut fra uke til uke, mener Stamsø-Møller.

Erstattes av Setién

Barcelona skal ha vært i samtaler med klubblegenden Xavi om å ta over treneransvaret. Den tidligere midtbanegeneralen takket angivelig nei fordi han ikke ville ta over midt i sesongen.

Valverde blir altså nå erstattet av Quique Setién. Den 61 år gamle spanjolen forlot Real Betis i sommer, og har vært arbeidsledig siden. Han står for en svært offensiv spillestil, noe som skal gjøre ham attraktiv for Barcelona.

TAR OVER: Quique Setién skal være Barcelonas utvalgte. Foto: Damien Meyer

I spillerkarrieren var Setién sentral midtbanespiller, og fikk med seg tre A-landskamper for Spania. Han har tidligere snakket om hvordan han er blitt påvirket av klubbikonet Johan Cruyff, noe som trolig vil være musikk i Barcelona-fansens ører.

Etter et møte med Cruyffs lag som spiller, der han bare ble løpende etter ballen hele kampen, tenkte han at det var et lag han hadde likt å spille for.

– Hvordan kan du få et lag til å ha ballen sånn at motstanderen løper etter den hele kampen? Fra den gangen begynte jeg å forstå hva jeg hadde følt hele karrieren. Jeg begynte virkelig å se på fotball. Å analysere det. Slik at jeg kunne forstå hva jeg følte, og hva jeg ville utføre i praksis da jeg ble trener. Jeg ville ha ballen, forklarte han overfor nettstedet The Coaches Voice.