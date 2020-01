I forrige uke kom sjokkbeskjeden fra prins Harry og hertuginne Meghan at de ønsker å tre tilbake fra de fremste rekker i det britiske kongehuset og bli økonomisk uavhengige.

Møtet tolkes som tegn på at dronningen ønsker å ha kontroll på utfallet av Harry og Meghans ønske om å trekke seg tilbake som medlemmer i fremste rekke av kongefamilien, jobbe for å bli økonomisk uavhengige og dele tiden sin mellom Storbritannia og Nord-Amerika.

– Komplekse saker

Dronning Elizabeth sier mandag kveld at hun godtar at prins Harry og Meghan vil bo deler av tiden i Canada.

I en uttalelse fra dronningen heter det at vil bli en overgangsperiode hvor de to vil bo delvis i Canada og delvis i Storbritannia.

– Dette er komplekse saker som min familie må løse, og noe mer arbeid gjenstår. Men jeg har bedt om at de endelige avgjørelsene blir tatt de neste dagene, sier Elizabeth.

Uttalelsen kom etter et møte på Sandringham slott hvor medlemmer av kongefamilien har forsøkt å finne en løsning på krisen som har oppstått etter at Harry og Meghan sa at de ønsker å trappe ned sine oppgaver som medlemmer av familien.

I uttalelsen sier dronningen også at hun helst hadde sett at Harry og Meghan fortsatte som fullverdige medlemmer av kongefamilien, men at hun forstår dem.

– Vi respekterer deres ønsker om et mer selvstendig liv, står det i uttalelsen.

Flere alternativer

Mandagens krisemøte på Sandringham, der hele kongefamilien deltar for å diskutere veien videre, skal føre til at rollene avklares så raskt som mulig, sier Trond Norén Isaksen, som er kongehusekspert, forfatter og historiker.

Det mest ekstreme alternativet er at hertugparet trekker seg helt tilbake og frasier seg kongelige titler, sier Isaksen til TV 2.

– Helt i den andre enden har man det at prins Harry blir utnevnt til generalguvernør i Canada, som vil si at han skal utføre dronningens konstitusjonelle oppgaver i Canada. Det sies at Buckingham Palace ikke er så interesserte i dette, fordi at man da på en måte kan få et rivaliserende hoff i Canada, sier Trond Norén Isaksen.

Ifølge kongehuseksperten fantes det tilsvarende tanker i Norge på slutten av unionstiden.

«Märtha-løsningen»

– Da fikk man også den tanken at han kunne bli mer populær i Norge, og så kunne tronfølgen bli splittet, sier han mandag ettermiddag.

Isaksen ser at en annen løsning vil innebære en vanskelig balansegang for den britiske kongefamilien.

– Det mest sannsynlige er nok en mellomløsning, hvor de kanskje utfører en del eller noen offisielle oppgaver, men i all hovedsak viser seg til sine egne karrierer. Det er en løsning som er ganske vanskelig å håndtere, noe vi også har sett i Norge, hvor prinsesse Märtha Louise er i samme situasjon, og har fått veldig mye kritikk for måten hun har brukt sin kongelige tittel i kommersielle sammenhenger. Dette er også britiske aviser veldig opptatt av, sier Isaksen til TV 2.

Fakta om prins Harry og hertuginne Meghan: * Prins Harry (født 15. september 1984) er yngste sønn av prins Charles og prinsesse Diana og bror til prins William. Han er den sjette i arvefølgen til den britiske tronen.

* I mai 2018 giftet han seg med den amerikanske skuespilleren Meghan Markle (født 4. august 1981). Ved bryllupet fikk de titlene hertug og hertuginne av Sussex.

* Sønnen Archie Harrison Mountbatten Windsor ble født 6. mai 2019.

* 8. januar kunngjorde hertugparet at de ønsker å tre tilbake som framstående medlemmer av den britiske kongefamilien og å bli økonomisk uavhengig, samt at de ønsker å bo delvis i Storbritannia og delvis i Nord-Amerika.

* Kunngjøringen vakte stor oppstandelse i Storbritannia og kom ifølge britiske medier uten at dronning Elizabeth, prins Charles eller prins William hadde blitt informert på forhånd.

* Hertugparet har vært svært kritisk til britisk tabloidpresse som har skrevet mye om angivelig splid mellom brødrene William og Harry og deres ektefeller. (NTB)