Hvert år selges det over 400.000 bruktbiler her i Norge. Internett har forlengst tatt over som den viktigste markedsplassen for disse, og er ingen hemmelighet at at mange bilinteresserte bruker tildels mye tid for å holde seg oppdatert – og bli underholdt.

Det får vi en ny påminnelse på når rubrikknettstedet Finn.no nå har oppsummert trafikken sin i 2019. Fire bilannonser er nemlig inne på topp 10 blant de mest populære annonsene hos dem.

Øverst troner en meget spesiell bil, nemlig en Tesla Model S som er ombygget til begravelsesbil. Denne annonsen hadde hele 303.288 visninger i fjor.

Produsert fire av i hele verden

– Årsaken til at begravelsesbilen har fått mange visninger er nok at det er en spesialbygd bil som det kun er produsert fire av i hele verden. Jeg har solgt tre av dem, sier Jan Erik Naley fra Karmøy Bilsenter as som annonserte bilen i fjor.

Han legger til:

– Tesla i seg selv har jo stor interesse. Mange Tesla-eiere er veldig opptatt av denne type bil, så en custom made-utgave som dette fanger nok oppmerksomheten.

Nei, den så ikke helt slik ut første gang den rullet ut av fabrikken... Faksimile fra Finn.no.

Absurd tøft

Bak denne følger en annen mildt sagt spesiell bil, nemlig en helt ekstremt ombygget Rolls Royce Silver Shadow fra 1974.

Her er noe av det vi kan lese i annonseteksten:

– Et håndlaget og til de grader overdimensjonert chrome-molybdenum rørchassis kledd med et restaurert '74 Silver Shadow karosseri kombinert med et svært møysommelig custom håndlaget skinninteriør har resultert i noe så absurd tøft at oppmerksomheten som oppnås må måles i megatonn!

Prisantydning er for øvrig på 890.000 kroner. Og annonsen har hatt ikke mindre enn 270.000 visninger.

Ekspedisjons-monster

På plassen bak finner vi en Toyota Land Cruiser. Langt mer folkelig bil, tenker kanskje du da? Vel, da tar du feil. Også her handler det nemlig om omfattende ombygging.

– Verdens største gateregistrerte Land Curiser 120, forteller selger og her snakker vi virkelig et ekspedisjons-monster av en bil. Det er ikke vanskelig å skjønne at mange har drømt seg bort med denne annonsen.

Krysse en ørken? Da er dette bilen!

Her er det bare å komme seg ut på tur, bilen ser ut til å være rigget for alt du kan tenke deg av eksotiske reisemål. Faksimile fra Finn.no

Deles i sosiale medier

Den fjerde mest leste bilannonsen på Finn i fjor har også høy drømfaktor.

Her finner vi nemlig en Lamborghini Gallardo fra 2004. Det heftige råskinnet står til salgs i Lillestrøm. BIlen har rullet 93.000 kilometer, og her kan du bli superbileier for under en million kroner, prisforlangende er nemlig 991.618 kroner.

– Vi ser gjerne at annonser for luksusbiler eller andre «one of a kind»-biler får mye oppmerksomhet. Ofte deles disse i sosiale medier, som på Facebook, og da får de gode trafikktall og mye oppmerksomhet, sier Adéle Cappelen Blystad, kommnunikasjonsrådgiver i Finn, i en pressemelding.

