Krever at Ropstad ber om unnskyldning

– Vi må være åpne for å se kritisk på vårt eget system. Men vi skal samtidig være klare på at mange barn og familier hver dag får god og nødvendig hjelp av det norske barnevernet, sier hun.

Og opplyser at Norge selvsagt vil utbetale erstatning til foreldrene, der dette er idømt av EMD.

Kritikk fra mor

En av sakene hvor Norge ble dømt i, var i saken til Trude Lobben.

– Jeg forstår ikke hvorfor den norske stat ikke gir oss en unnskyldning. Jeg synes det er umodent av barneministeren, sa hun til TV 2 i november

Fra dommen het det at Norge har krenket Lobbens og familiens rett til privatliv etter at sønnen ble tvangsadoptert for åtte år siden.

Trude Lobben jubler etter dommen i Strasbourg. Her er hun sammen med Ruth Ensby som er bestemor til et annet barn som er tvangsadoptert.Foto: Olav T. Hustad Wold

Etter at Norge ble dømt i to nye saker i desember kontaktet TV 2 Ropstad på ny:

– Beklager ministeren overfor foreldrene som nå har vunnet fram i EMD?

– Jeg har stor forståelse for at disse sakene har vært krevende for de biologiske foreldrene. Vi går nå nøye gjennom dommene, men kan foreløpig ikke gå nærmere inn på dem, svarte Ropstad.

Varselklokkene ringer høyt

Kari Henriksen er klar på hva hun mener svikter i norsk barnevern.

– Det ene er at barn tas fra foreldrene for sent. Og det andre er at de blir tatt for tidlig, eller at det ikke er grunnlag for å ta dem. Og her skjer det for mange feil.

– I flere av EMD-sakene kritiseres det at det er gitt for lite samvær. Hva tenker du om det som skjer?

– Det er alvorlig. Det er alltid barnets beste som skal ligge til grunn. Men det å frata noen barna sine er et av de mest inngripende tiltakene en stat kan gjøre overfor sine innbyggere. Derfor må vi stå på tå og hev for at alt gjøres best mulig.

Barneminister Kjell Ingolf Ropstad er opptatt av å styrke kompetansen i barnevernet..Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix Foto: Ryan Kelly

– Barnevernet skal styrkes

Statsekretær Jorunn Hallaråker Heggelund avviser kritikken fra Kari Henriksen.

– Som Kari Henriksen vet godt har statsråden de siste månedene debattert barnevernet i Stortinget en rekke ganger. I begynnelsen av februar kommer statsråden til Stortinget for å besvare Henriksens interpellasjon om barnevernet. Vi jobber med fullt trykk for å styrke barnevernet – blant annet med en ny barnevernslov, et historisk kompetanseløft, en helhetlig gjennomgang av hele institusjonsbarnevernet og et kvalitetsløft for oppfølging av fosterhjem, skriver hun.