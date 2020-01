Mens det fortsatt er uklart hvem som skal lede Venstre etter landsmøtet i vår, ser partiet 2-tallet igjen på årets første TV 2-gallup.

– Skyldes ting vi kan gjøre noe med

Med 2,2 prosent på årets første måling som Kantar har laget for TV 2 har Venstre mistet halvparten av oppslutningen de hadde i begynnelsen av desember.

– Det er et alvorlig varsko til Venstre fra velgerne, sier nestleder Terje Breivik (V).

– Bare 1 av 3 velgere som stemte på dere ved forrige valg sier at de vil gjøre det igjen. Hva er det dere gjør feil?

– Jeg tror det heldigvis det skyldes ting som går på oss selv som vi kan gjøre noe med. Vi må få tydeligere frem hvor avgjørende det er med Venstre for å få en klimapolitikk som er bra for norsk industri og norske arbeidsplasser.

Heller ikke Kristelig Folkeparti klarer sperregrensen denne gangen med 3,2 prosent (- 0,9), mens Fremskrittspartiet bare får 8,7 (- 1,1).

Begge partiene har en lavere andel velgere fra 2017 som sier de vil stemme på partiet nå enn de hadde før jul. De to partiene har høyere andel tidligere velgere som sitter på gjerdet enn de øvrige stortingspartiene.

Høyre mest frem

Det eneste av regjeringspartiene som går frem er Høyre. De får 22,4 prosent, en fremgang på hele 3,4 prosentpoeng siden den svake målingen i desember. Dermed puster de Arbeiderpartiet i nakken i kampen om å være størst.

– Det går riktig vei for Høyre, men jeg skal jobbe for alle regjeringspartiene. Høyre er nå i gang med å snekre programmet vårt for neste periode. Vi skal utvikle politikk som legger til rette for at det kan skapes flere jobber, kutte i utslippene og sikre at vi har gode velferdstjenester over hele landet. Jeg håper mange fil delta i debattene vi skal løfte i tiden som kommer, sier statsminister Erna Solberg (H) til TV 2.

Men samlet får regjeringspartiene bare 58 mandater. På tre av de fire siste målingene fra Kantar viser TV 2s mandatberegning under 60 mandater, som er langt unna de 85 som trengs for å få flertall på Stortinget.

– Det er heller ikke lenger enn at med både Venstre og KrF over den såkalte sperregrensen så ser mandatfordelingen helt annerledes ut, sier Venstres nestleder Terje Breivik.

Svak opptur for Ap

Arbeiderpartiet går også noe frem med 1,6 prosentpoeng til 23,5 prosent. Bakgrunnstallene tyder på at Arbeiderpartiet har fått tilbake noen tidligere velgere, men at de mister flere velgere til Senterpartiet enn før jul.

Senterpartiet ligger stabilt på 17,9 (+ 0,3). Samlet ville de to partiene fått 75 mandater og kunne dermed sikret seg flertall enten sammen med SV eller De Grønne.

SV får 8,8 prosent (+ 0,9), mens De Grønne får 6,5 prosent (+ 0,4). Rødt får sin laveste oppslutning siden januar i fjor med 4,7 (- 0,3)., mens andre partier og lister som lå svært høyt i desember får 2,2 prosent (- 2,0)