– Jeg sitter med en god følelse i hele kroppen. Det er artig å se god stemning i laget. Humoren sitter løst, sier trønderen dagen derpå.

24-åringen har stjålet showet hittil i EM. Sagosen har scoret 22 mål på to kamper.

Mot Frankrike scoret han ti og leverte sju målgivende pasninger.

– Kongen av Trondheim, er det for lite?

– Nei, jeg kan leve med det.

– Vi har bare én konge her i landet. Jeg kan ta en prinserolle. Det går fint, svarer Sagosen lattermildt.

Advarer mot Portugal

Seieren mot Frankrike kaller han «en stor, norsk idrettsprestasjon.»

– Alt blir veldig forsterket av at det er på hjemmebane. At vi klarer å slå ut Frankrike er en fantastisk prestasjon. Å få gjøre det med de rammene og med den atmosfæren, er stort. Det er en kamp vi vil huske resten av livene våre, slår bakspilleren fast.

Norge er allerede klar for hovedrunden. Tirsdag venter Portugal. Det blir en ren kamp om hvem som får med seg to poeng til Malmö.

Sagosen forventer en tøff kamp mot portugiserne.

– Jeg så dem litt mot Frankrike, og de har enkeltspillere det er høy klasse på. Og et tøft og kinkig forsvar som er vanskelig til tider. De er store og sterke, forklarer 24-åringen.

Dette kan bli bedre

Landslagssjef Christian Berge startet analysene av kampen mot Frankrike allerede i timene etter siste kast.

– Det er mye som er fint fra den kampen, men som trener klarer du alltid å ta med det positive, men så er det ting som må bli bedre. Og det gode er at det er ting som kan bli bedre, sier Berge til TV 2, før han utdyper:

– Sette sjansene i mål. Der ligger nok den største marginen nå. Vi blir litt stussende i perioden. Vi må la ballen gå. Det er fint at Sander (Sagosen) tar førstesituasjonen, men gjør han det for ofte, blir han trøtt etter hvert. Han kan godt vente til tredje- og fjerdesituasjonen før vi går og tar den.

Berge er klar på at Norge har et høyere toppnivå enn de viste mot Frankrike, og at det «er godt å vite».