Myrhol-erstatter skinner i EM – for få måneder siden fryktet han det aller verste

Med en nyoperert Bjarte Myrhol ute av EM-troppen, er det Petter Øverby og Magnus Gullerud som har fått oppgaven i å erstatte hærføreren til de norske håndballgutta.

– De har tettet luken veldig bra, og de har gjort den rollen veldig, veldig bra, sier landslagssjef Christian Berge til TV 2.

– Både «Gull» og Petter har vært ordentlig gode, både fremover og bakover. Petter var strålende i første kamp, og «Gull» leverte en kjempekamp etter å ha brent i starten mot Frankrike, sier Bjarte Myrhol til TV 2.

TV 2s håndballekspert Bent Svele er imponert over linjespillet til Norge, men han er ikke overrasket – og han forventer at det kommer til å bli bedre utover mesterskapet.

– De har gjort det det veldig bra. Det har vært meget solid defensivt, og så har de hatt hver sin kamp fremover. Jeg føler litt av gapet er tettet, og det tettes mer og mer. De får selvtillit og faller inn i rollene sine, sier Svele.

– Da tenkte jeg «nå dævver jeg»

I kampen mot Bosnia-Hercegovina leverte Petter Øverby sin beste kamp for Norge, mener Bent Svele i sin spillerbørs. Mot Frankrike var han igjen solid.

Øverby er også meget godt fornøyd med hvordan han og Gullerud har fylt tomrommet etter Myrhol, uten at akkurat det har vært fokus, men det har langt ifra vært en optimal oppladning til mersterskapet for 27-åringen.

Under oppkjøringen til Bundesliga-sesongen hadde pulsen langt høyere frekvens enn vanlig under belastning, og etter hvert ble det konstatert at Erlangen-spilleren hadde myokarditt, som er en betennelse i hjertemuskelen.

– Det kom som en overraskelse. Helt uventet, forteller Øverby til TV 2.

Øverby har fortalt NTB at å bytte hjerte ble vurdert av legen, men det ble med å ta det helt med ro i flere uker på sofaen og et legekrav om å holde pulsen under hundre.

– Jeg kjente på det at jeg ikke kunne gjøre noe. Da får du nok tid til å tenke på verst tenkelige scenario, sier han.

– Verste scenario – er det døden eller karriereslutt?

– Alt. Den ene dagen føltes det bra. Den neste dagen kunne jeg kjenne noe i brystet, og da tenkte jeg «nå dævver jeg». Du tenker konsekvenser, svarer han.

Kroppens minne etter dvalemodus

Først i slutten av november – tre måneder etter at han fikk den overraskende beskjeden om hjertebetennelsen – var han tilbake i kamp for sin tyske klubb.

– Kroppen og musklene går i dvale når du holder deg i ro så lenge, men da jeg begynte å trene styrke og jogge, så er det fantastisk å kjenne at kroppen har et minne om at du fortsatt er idrettsutøver, forteller Øverby.