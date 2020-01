Kulturtopp tiltalt for ni voldtekter – anmeldte kvinnene tilbake

En mann i 40-årene, som har hatt sentrale stillinger i medie- og utelivsbransjen siden 90-tallet, er tiltalt for en rekke voldtekter.

Tirsdag starter rettssaken mot ham i Oslo tingrett.

Forholdene skjedde mellom 2005 til 2014, og han er tiltalt for totalt ni voldtekter av åtte unge kvinner. Han er også tiltalt for seksuell omgang med et barn under 16 år.

Det var i 2017 at det ble kjent at mannen var siktet for flere forhold, da hadde allerede etterforskningen pågått i to år. Den første anmeldelsen ble levert inn i 2015.

Opprinnelig var det 13 fornærmede kvinner, men fire av sakene ble henlagt.

Omfattende

Statsadvokat Trude Antonsen mener bevisene i saken er gode.

– Etter å ha vurdert bevisene er vårt syn at det er tilfellet det som fremgår av tiltalen. Vi mener de fornærmedes forklaringer styrkes av bevis i saken. Den første anmeldelsen kom sommeren 2015, og så har de andre kommet som følge av at flere har anmeldt og via forhold som er kommet fram i avhør, sier Antonsen til TV 2.

Om de henlagte sakene sier hun at bevisene ikke ble vurdert som sterke nok.

– Det betyr ikke at vi ikke tror på det de fornærmede sier, men det er strenge beviskrav i retten, understreker hun.

Hun sier noe av det viktigste i saken blir å få fram de fornærmede forklaringer. Det er satt av totalt ni uker til saken.

– Det er også satt av god tid til tiltaltes forklaring, og det er mange vitner, sier hun.

– Ekstra belastning

Anne Kristine Bohinen er bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene.

Hun sier den lange etterforskningstiden har vært en ekstra belastning for hennes klienter.

– Det har tatt lang tid, og det er klart det gjør det ekstra tungt, sier hun.

I og med at saken starter allerede tirsdag i Oslo tingrett, ønsker hun ikke uttale seg ytterligere om saken.

Mannen selv nekter straffskyld for forholdene i tiltalen. Han har i tillegg anmeldt seks av kvinnene for falsk forklaring. Disse sakene er henlagt av politiet.

Hans forsvarer Elisabeth Myhre understreker derimot til TV 2 at henleggelsene er påklaget, og at disse henleggelsene derfor ikke er rettskraftige enda.

Nye elementer

Politiet anser etterforskningen av saken som ferdig, men statsadvokat Antonsen ser ikke bort fra at det kan komme fram nye elementer i retten som vil kreve nærmere undersøkelser.

Det har gjennom etterforskningen av saken stadig kommet nye elementer, ting blant annet tiltalte har spilt inn – dette er noe av grunnen til at ting har tatt så lang tid.