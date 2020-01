Førstkommende lørdag er det Aslag Haugen som skal hylles i TV 2-programmet «Hver gang vi møtes».

Hellbillies-vokalisten har ifølge ham selv blitt spurt om å delta hele hele syv ganger, men aldri takket ja. Før nå.

– Enten har det kollidert med andre planer med Hellbillies, eller så har jeg bare funnet på en unnskyldning for å slippe, forteller Aslag Haugen når God kveld Norge møter ham til pressetreff i hovedstaden.

Ble overtalt

Men etter litt overtalelse og med en følelse av at det er rett tidspunkt i livet, takket han denne gangen ja til å delta.

– Foreløpig har jeg en god følelse, så får jeg håpe jeg har en god følelse når jeg har sett programmet også, smiler han.

«Hver gang vi møtes» er som kjent et musikkprogram hvor artister hyller hverandre ved å synge andres låter, men det byr også på personlige historier og sterke øyeblikk.

– Det er faktisk sånn at du får noen reaksjoner underveis som du overhodet ikke var forberedt på. Men det er det som gjør det litt kult også. At du kan få reaksjoner ut i fra de musikalske tolkningene som noen ganger kan være veldig sterke, sier 59-pringen.

Falt ned fra scenen

Et øyeblikk som han trolig minnes godt, og som etter alt å dømme vil bli et tema i programmet, er da han falt ned fra scenen under en konsert i Finnmark.

– Han skulle gå inn på scenen, og plutselig tråkket han med en fot på yttersiden, og ramlet utenfor. Hodet bare forsvant ned, fortalte en tilskuer til God kveld Norge like etter ulykken, som skjedde under en Hellbillies-konsert i 2009.

Haugen mistet fotfeste og falt ned fra scenekanten. Det resulterte i et dramatisk nakkebrudd og to håndleddsbrudd.

– Det har vært en lang periode med opptrening før jeg fungerte som normalt igjen. Jeg har gradvis klart å jobbe mer og mer, sa Aslag til God kveld Norge i 2010.

I dag, mer enn ti år etter ulykken, har Aslag heldigvis ingen varige mèn. Han takker helsepersonellet for at det gikk så bra.

– Jeg var veldig heldig og ble behandlet av flinke team og kirurger på Ullevål. Jeg bruker enhver anledning til å skryte av de folka der, sier han.