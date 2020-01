Eventyreren Samuel Massie (27) åpner opp om livet som nybakt far

Samuel Massie ble kjent for det norske folk i 2011, da han deltok på Berserk-ekspedisjonen til Antarktis sammen med kapteinen Jarle Andhøy og tre andre kamerater.

Seilaset fikk et tragisk utfall da skuta med tre ombord forsvant sporløst i Sørishavet. Båten og mannskapet har aldri blitt funnet.

Likevel har ikke ulykken satt en stopper for eventyreren.

Avslørte hemmelighet

I 2018 fulgte vi Massie og bestefaren Arne Ulvolden (84) på reise gjennom Sør-Amerika i TV 2-serien «Samuel og bestefar».

Nå har duoen igjen vært på langtur, men før avreisen hadde Massie en stor nyhet å fortelle bestefaren Arne. Han og kjæresten ventet barn, og bestefaren skulle nå bli oldefar.

Se Massie avsløre graviditeten i videoen øverst i saken.

Sammen gikk de inn for å klargjøre 27-åringen for farsrollen på den lange ferden gjennom Europa.

– Turen har lært meg å bli klar for livet. Jeg har opplevd mye i løpet av 27 år, og har støtt på utfordringer som jeg ikke alltid har visst svaret på. Mange prøver å finne svarene selv, men jeg har valgt en snarvei innom bestefar. Han har fasiten på det lange liv og han er mitt største idol, skryter Massie.

– Er det noe spesifikt bestefaren din har lært deg om farsrollen?

– Han henviser ofte til det en prest en gang sa til ham: «Du skal ikke vaske barnet med bare vann, men med kjærlighet, ømhet, trygghet og enda mer kjærlighet.»

I INDIA: Samuel og bestefar på sykkeltur i India. Foto: TV 2

Vil ikke miste seg selv

Massie innrømmer at han ikke lever et liv som harmonerer med å ha et lite barn hjemme. Likevel vil han ikke miste seg selv og sin egen identitet.

– Jeg kan ikke slutte med alt jeg har levd for, men jeg kan justere det. Det er den balansegangen jeg må søke etter. Jeg vil fokusere på at barnet skal få trygghet. Og trygghet kommer ikke av å vokse opp i samme hus på samme sted.

27-åringen håper hans mange ekspedisjoner skal inspirere sønnen, som har fått navnet Gabriel, til å følge drømmene sine.

– Jeg ønsker at han skal tenke på alle mulighetene man har, istedenfor å ikke tørre. For det viktigste er å ikke la seg begrense for mye av risikoen. Jeg ønsker at han skal erobre livet sitt, og jeg vil gi ham alle verktøyene han trenger.

Måtte drikke skittent vann

Og hadde Massie tatt hensyn til risiko, ville serien «Samuel og bestefar» mest sannsynlig aldri blitt noe av.

– Han er 84 år og har kreft. Mange lurte på om vi var gale, men den risikoen var både bestefar og jeg villige til å ta. Og det er ingenting vi er mer fornøyd med enn det.