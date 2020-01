Usikker på klemmereglene? – Vær tydelig på hva du vil

VIL IKKE KLEMME: Aurora er åpen om at hun helst foretrekker håndhilsen når hun møter fansen. Foto: NTB Scanpix

Artist Aurora Aksnes har også snakket åpent om sitt forhold til klemming, både i NRK-dokumentaren «En gang Aurora», og på sin egen profil på Instagram, hvor hun har bedt fansen om å droppe klemmen når de møter henne.

– Hvis du ikke vet hva du skal gjøre når du treffer meg: Du vet sikkert at jeg synes klemming er ganske rart (noen ganger føles det bra også!!), men én ting jeg i det minste elsker er å holde hender. Det er så genuint, skriver hun.

Ulike kjøreregler i bygd og by

Fredrik Steen bor i Oslo, men er opprinnelig er fra Ulsteinvik på Sunnmøre. Han mener det er litt forskjell på klemmereglene i bygd og by.

– Jeg har et medlem av familien som har gitt tydelig beskjed fra første gang vi møttes: «ej gir ikkje klem», sa han da. Det har han fortsatt å si hver gang, og nå har det blitt en intern vits i familien. Det er helt greit, for han viser at han ser meg på sin egen måte, forteller Steen.

Han mener at det viktigste er å vise at man anerkjenner personen man møter.

– Vi klemmer ikke alle vi møter på butikken i Ulsteinvik, selv om vi vet hvem den andre er. Derimot anerkjenner vi hverandre med et lite nikk og et blikk. Eventuelt kan du gå for et lite «pust ut». Det kan oppfattes som en hilsen, men også som at du bare puster litt tungt, hvis du ikke er lokal, spøker komikeren.

Sigrid Sollund tror også det kan være forskjell på klemmereglene i forskjellige deler av Norge.

– Man ser kanskje for seg at man vil være mer kontinental i byen, man følger mer de internasjonale trendene - og dermed klemmer man kanskje mer i byen. Dette er generaliserende, men kan det være at menn i byen er mindre redde for å vise sin feminine side, spør hun.

Vær tydelig

Men hva gjør du når du så står og er usikker på om du skal gå for den beryktede klemmen eller om et enkelt «hei og takk for sist» er nok?

Sollund mener at man må se an hver enkelt situasjon for å vite om man skal klemme eller ikke.

– Det er jo litt komisk. Man klemmer ikke en kollega på jobb hver dag, men hvis man møter dem i en en annen setting så klemmer man. Man klemmer kanskje på julebord, men ikke på morgenmøtet. En god pekepinn kan være at man gir en klem når settingen er uformell, sier hun.

Før i tiden håndhilste folk på hverandre, nå går mange rett på klemmen. Hva er du komfortabel med? Jeg klemmer gjerne både venner og kolleger Jeg håndhilser, klemming er forbeholdt familien

Fredrik Steen har også kommet til en konklusjon etter å ha fundert på klemmeproblematikken.

– Jeg klemmer personer jeg har et personlig forhold til. Og så handler det mye om hvor lenge det er siden man så vedkommende. Jeg klemmer ikke broren min hvis jeg så ham i går. Hvis det er en stund siden - ja da kan jeg spandere på ham en klem.

Men det viktigste rådet komikeren kan komme med, er følgende:

– Vær tydelig i situasjonen. Du kan ikke nøle. Er du en klemmer? Vis det. Åpne armene, gå mot personen og vis hva du vil. Hvis du ikke vil klemme, så rekk fram hånda eller trekk deg tilbake. Det er når tvilen kommer at den pinlige situasjonen oppstår, sier han.

Selv om det kan oppstå ubehagelige klemme-situasjoner, forteller Sigrid Sollund at en klem kan være bra for helsen.

– Forskning viser at klemming utløser gode hormoner i kroppen. Man bør for eksempel klemme barna sine og holde klemmen en del sekunder. Men korte klemmer gjør nok lite for det fysiske velværet, sier hun.