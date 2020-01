Det var i desember at Espen Fiveland kunne avsløre på direktesendt TV at han skulle bli pappa for tredje gang.

Fødselen skjedde natt til lørdag, og den ferske trebarnsfaren beskriver det hele som et mirakel.

– Naturlig og flott

Programlederen, som har jobbet i TV 2 siden 2000, er i lykkerus mandag morgen.

– Det er helt fantastisk. Det føles så bra. Det er litt sånn at man egentlig ikke skjønner hva som skjer før fødselen er over, selv om dette er nummer tre. Det er et like stort mirakel nå, sier han, og fortsetter:

– Samboeren min er en helt. Jeg er så stolt av henne. Den nye verdensborgeren er 3,6 kilo tung og en halvmeter lang.

45-åringen har to døtre fra før av, som heter Una (12) og Iben (4).

– De er veldig spente, og syns dette er veldig gøy. Den lille kommer hjem i dag.

JUBILANTER: Wenche Andersen, Vår Staude, Peter Bubresko, Ana Nyerrød, Espen Fiveland, Desta Marie Beeder og Isabella Martinsen, her avbildet under 25-årsfeiringen til God morgen Norge. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Ønsker navneforslag

Mandag kunne kollegene til Fiveland avsløre babynyheten på God morgen Norge.

Som du kan se i videoen øverst i saken, gratulerer programleder Vår Staude den nybakte faren og viser frem bilder av det nye familietilskuddet.

Etter dette kommer hun med en oppfordring til seerne. Hun ber dem nemlig hjelpe rogalendingen med å navngi datteren.

Fiveland røper til TV 2 at ideen om navnehjelp var hans egen, og at kona syns det var en fin måte å få innspill på.

– Vi er helt i villrede, så vi trenger hjelp! Vi har en lang liste med forslag, men vi blir ikke enige. Partene står langt fra hverandre også, hva gjelder navneforslag. Om vi ikke kommer til enighet, bestemmer staten et navn. Da blir hun vel hetende Anne eller Inger, sier Fiveland spøkefult.

God morgen Norge-redaksjonen sier at de ønsker navneforslag på deres Instagram-konto. Foreløpig har det kommet innspill som Nadya, Frøya og Eira.

– Eira høres veldig bra ut. Det må være i samme stil som Una og Iben, litt samme opplegg med korte navn.

Fiveland sier at han allerede har et favorittnavn, men at han ikke tør å avsløre dette navnet.

– Jeg er redd for å forspille mine sjanser hvis jeg går ut i media med det. At de andre setter seg på bakbeina. Dette er også den første testen på hva som skjer med demokratiet når vi nå er fire jenter og en mann i familien. Jeg frykter at jeg blir nedstemt i mange år framover, sier han lattermildt.