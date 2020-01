Nå ligger alt til rette for gull

Vi går alle rundt med drømmer. Store og små. Noen drømmer om en ny sykkel. Noen om å vinne i Lotto. Andre drømmer om EM-gull i håndball.

Noen ganger må en gjennom noen små delmål på veien for å oppfylle drømmen sin. Og de norske håndballguttene klarte kanskje det viktigste delmålet da de beseiret Frankrike. Det var et stort steg mot å realisere gulldrømmen.

Håndballjentene har alltid tatt «en kamp om gangen» og hatt mesterskapstrappen sin. Og det har vært en suksessfaktor for dem. Selv om alle har visst at målsettingen deres har vært medalje og aller helst gull. Da er det så deilig befriende å høre guttene si at de vil ha gull. At de tror på gull. Og at de faktisk skal ta gull.

Du verden så gøy det var å se dem knuse verdens ledende håndballnasjons siste håp om medalje. Frankrike har dominert herrehåndballen de siste ti årene, men i Trondheim Spektrum var de faktisk sjanseløse.

Det varslede tronskiftet i internasjonal håndball kom raskere enn forventet. For håndballkongen Nikola Karabatic måtte gå ned på kne og gi kronen over til den nye kongen. For kongen av håndballverden heter nå Sander Sagosen!

For å vinne et mesterskap, så må du prestere på toppnivå gjennom hele turneringen. Nå handler det om å gjenskape prestasjoner for Norge. Men en må også ha marginene med seg.

Alt har så langt vært perfekt for Christian Berges gjeng. Ikke bare har man gjort sin egen del av jobben, men resultatene i de andre kampene har også gått Norges vei. Det blåser rett og slett medvind fra alle kanter.

Frankrike-kampen var nevnt som en nøkkelkamp i medaljeplanene. Men ikke mange hadde sett for seg bonusen med at franskmennene skulle forsvinne ut av EM. Det er en semifinalerival mindre å tenke på.

Nå er det i stedet Portugal Norge tar med seg inn i hovedrunden. Det kan både være en fordel og en ulempe. For det kunne også vært greit å ha med seg Frankrike.

For i hovedrunden venter trolig Danmark, Island, Sverige og Slovenia. Og det er slett ikke dumt for Norge at forhåndsfavorittene Danmark og Sverige har tapt for henholdsvis Island og Slovenia.

Hvis vi skal ta høyde for at det blir favorittseirer i de siste gruppekampene, så vil da tabellen se slik ut før hovedrunden starter:

Norge, 2 poeng

Island, 2 poeng

Slovenia, 2 poeng

Danmark, 0 poeng

Sverige, 0 poeng

Portugal, 0 poeng

Norge har altså to poengs forsprang på Danmark og Sverige, og tåler da et feilskjær og likevel stå i en semifinale.