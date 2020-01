Hytta, som ligger i ødemarken i nærheten av Skwentna i Alaska, brant ned i midten av desember. Steeles hund døde i brannen, som også ødela 30-åringens kommunikasjonsutstyr.

Familien ble bekymret da det gikk flere uker uten at de fikk noe livstegn fra Steele. Familien ba om at myndighetene sjekket hvordan det sto til med mannen.

Et helikopter ble sendt av gårde, og mannskap fra Alaska State Troopers fant Steele utenfor et provisorisk skur hvor han hadde trampet et SOS-signal i snøen.

Torsdag ble han plukket opp, tilsynelatende i fin form, melder nyhetsbyrået AP.

35 mennesker bor i Skwentna, som ligger drøyt 11 mil nordvest for Anchorage.