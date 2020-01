Sterk kritikk mot isolasjon i norske fengsler: – Man visner innvendig

– Han følte han bare var en byrde uten den menneskelige kontakten og nærheten mennesker trenger. Det blir en desperasjon, sier hun.

– Aggresjon

I løpet av de fem årene har hun besøkt mellom 20 og 30 menn i fengsler i Oslo. Mange har opplevd isolasjon, og sliter med de samme psykiske problemene som en konsekvens.

RØDE KORS: Lise Berge Brattvåg er en av Røde Kors' frivillige visitorer. Foto: Privat

– Jeg har også møtt på enkelte som føler en sterk aggresjon på grunn av isolasjonen, både mot selv og mot andre.

Hun forteller at flere av mennene har en bakenforliggende utfordring med psykisk helse. En av mennene hun har møtt gjennom sitt frivillige arbeid, er en norsk 19 år gammel mann. Han mistet familien sin, ble rusmisbruker og senere kriminell.

– Jeg sitter der med en person som gråter med hodet i fanget mitt, og som bare ønsker seg hjem til mamma, men ikke har mulighet til det. Det berører meg jo.

Ulovlig isolasjon

Menneskerettighetene setter begrensninger for hvordan isolasjon kan brukes, og vi har eksempler fra Norge på at isolasjon har ført til menneskerettighetsbrudd, skriver Røde Kors i rapporten.

Røde Kors skriver videre at bruk av isolasjon og begrensninger i fellesskap foregår i stort omfang i norske fengsler, men at ingen vet hvor mye isolasjon som finner sted.

Kriminalomsorgens egne tall viser at en høy andel av isolasjonen er ulovlig.

Sivilombudsmannen

I tidsrommet 2014 til 2018 har Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkt 19 fengsler med høyt sikkerhetsnivå.

STORTINGET: Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger utenfor Stortinget. Foto: Ole Berg-rusten / NTB Scanpix

Besøkene førte til den særskilte meldingen som i juni ble sendt til Stortinget. Særskilt melding er det sterkeste virkemiddelet Sivilombudsmannen har overfor forvaltningen.

– Vi har gjennom våre besøksrapporter gjentatte ganger pekt på risikoen for umenneskelig behandling, men Kriminalomsorgen har ikke fulgt opp våre rapporter når det gjelder isolasjon. Det er derfor på høy tid at politikerne tar tak i dette og behandler det i Stortinget slik at vi får isolasjonsbruken ned, sa sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

I norske fengsler er hver fjerde innsatt innelåst på sin egen celle 16 timer eller mer i døgnet på hverdager. I helgene er omfanget enda høyere.

– Slik situasjonen er i dag overholdes hverken norsk lov eller internasjonale menneskerettighetsstandarder, og mennesker påføres skader under soning, sier han.

Etter Sivilombudsmannens melding har også Kriminalomsorgen uttalt at de ønsker mindre isolasjon i norsk kriminalomsorg, og har iverksatt en rekke tiltak for å redusere bruk av isolasjon.