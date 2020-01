Mandag besøkte Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon Flyktninghjelpens hovedkontor i Oslo.

Her ble han informert om Flyktninghjelpens arbeid og flyktningsituasjonen i verden i dag.

Under pressebriefen etter besøket meddeler han følgende om Hans Majestet Kong Harald sin helsesituasjon:

– Kongen er i bedring. Vi regner med at han er tilbake, hjemme fra sykehuset, i løpet av denne uken. Han har det etter forholdene ganske bra, meddelte kronprinsen.

Kongen syk

Hans Majestet Kong Harald (82) ble forrige uke innlagt på sykehuset etter å ha opplevd svimmelhet.

Kommunikasjonssjef Guri Varpe på Slottet opplyste til NTB søndag at det ikke har skjedd noe nytt siden fredag. Da var beskjeden at kongen var på bedringens vei, og at han forventes å bli utskrevet «i neste uke».

– Vi sender pressemelding når han skrives ut, skrev Varpe i en tekstmelding søndag.

Kongen skal ikke ha noen alvorlig sykdom, men han er sykmeldt i to uker. I mellomtiden er kronprins Haakon regent og dermed midlertidig Norges statsoverhode. Kronprinsen har imidlertid ikke merket særlig mye til det.

– Jeg har ikke merket så mye til det enda, men det betyr jo at han ikke har mulighet til å ha statsråd, så da er det jeg som har det istedenfor, forteller kronprinsen.

Helseutfordringer

TV 2 har tidligere omtalt kongens helseutfordringer. I desember 2003 fikk kong Harald diagnosen kreft i urinblæren. 8. desember samme år ble kreftsvulsten fjernet i det som legene betegnet som en svært vellykket operasjon.

Etter operasjonen var kongen sykmeldt i flere måneder, og bare et knapt år etter friskmeldingen ble han igjen rammet av sykdom. Denne gangen var det en hjerteklaff som sviktet, og kongen måtte gjennom to store operasjoner på Rikshospitalet.

En fredag i november 2017 ble kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon, men var ute igjen mandagen etter i fin form, meldte Slottet.

Dette er andre gangen på kort tid at Kongen er sykmeldt. Like før jul måtte han stå over flere offisielle oppdrag, deriblant det ekstraordinære statsrådet hvor Sylvi Listhaug og Terje Søviknes ble utnevnt til nye statsråder.

– En tung tid

Kronprinsen fortalte under pressebriefen at det har vært en tung tid for kongefamilien.

– Det har vært en tung periode de siste ukene, men vi prøver så godt vi kan å ta vare på hverandre, uttalte kronprinsen.

– Det har vært en tung tid, men det er viktig for oss som familie å komme sammen, fortsatte han.

Han ønsket ikke gå særlig inn på fokuset på kongefamilien den senere tiden.

– Det er hyggelig at mange støtter, og vi opplever at vi får mye hyggelig støtte. Det setter vi pris på, uttalte han.