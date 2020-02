2020 kommer til å bli et interessant år for Opel i Norge. Ikke bare skal de lansere elbilen Corsa-e, men SUV-en Grandland X kommer også som ladbar hybrid.

Sistnevnte er til Norge i løpet av mars. Inntil da er det ren bensin- eller dieselmotor som gjelder.

Nå har vi testet Grandland X med 1,2-liters bensinmotor, og vi må si at Opel har gjort mye riktig med SUV-en, som konkurrerer mot biler som Toyota RAV4, Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan og ikke minst Peugeot 3008.

Hva er styrker og svakheter her?

Grandland X bygger på samme arkitektur som Peugeot 3008. Ikke overraskende, så lenge begge tilhører PSA-konsernet. Plattformen er skalerbar og har gjort det mulig å spare vekt, samtidig som plassutnyttelsen er god.

Selv om Opelen har nært slektskap til Peugeot 3008, skiller bilen seg klart ut på design – både eksteriørt og interiørt. Og akkurat det er viktig styrke for Opel.

Vi synes designet sitter godt. Det fremstår som både moderne og sportslig, samtidig som det ikke er like utagerende som de franske søstermodellene.

Her er det i stedet snakk om renere og strammere linjer.

Opel har lykkes med sitt nye designspråk. Grandland X er intet unntak, syns vi.

På innsiden er designet også gjennomført, men vi må innrømme at vi synes det er i overkant konservativt og kanskje en smule kjedelig. Når det er sagt, fungerer det godt. I motsetning til de andre bilene PSA-konsernet, har Opel beholdt fysiske knapper til klimaanlegget, mens øvrige funksjoner styres via en helt ok touchskjerm.

Ute på veien leverer Opelen god komfort. Det underbygges av svært gode seter, som gjør at langkjøring blir til en lek. Motoren på bare 1,2 liter leverer overraskende bra. Med 130 hk fordelt på snaut 1.300 kilo, er skyvet helt innafor.

Automatkassen på 6 trinn henger stort sett med på notene, men den kommer noen ganger til kort ved raske gasspådrag i lave hastigheter. Da er responsen rett og slett for treg. Vektingen på styringen er heller ikke Opelens største styrke. Vi syns den blir for lett, og tilbakemeldingene via rattet uteblir.

Når det er sagt, er styrerespons neppe noe mange Grandland X-kunder bryr seg nevneverdig om. Opel leverer godt på det viktigste, nemlig kjørekomfort og praktiske løsninger.

Interiøret vinner ikke gullmedalje i innovasjon. Opplevd kvalitet er heller ikke på samme nivå som for eksempel Mazda CX-5.

Hva koster den?

Opel gjør lurt i å prise Grandland X gunstig. Startprisen er på 353.900 kroner – med 130 hk bensinmotor og manuell gir.

Vår testbil har automat og Premium utstyrspakke. Da begynner prisene på 409.000 kroner. Legger du på litt til, som oppvarmet frontrute, integrerte solgardiner og metallic lakk, ender vi på 430.900 kroner.

Det er slett ikke ille, utstyret tatt i betraktning.

Under panseret sitter bare tre sylindre på til sammen 1,2 liter. Det sørger for at forbruket kryper ned mot 0,52 liter/mil, ifølge produsenten. I vår testperiode ender vi noe høyere.

Hvem er konkurrentene?

Grandland X opererer i et tøft segment. Konkurransen i kompakt-SUV-klassen har aldri vært større.

Blant nærliggende konkurrenter kan vi nevne både Peugeot 3008, Nissan Qashqai og Mazda CX-5.

Opel stiller sterkt med lav innstegspris, et sporty design som treffer bredt – og ikke minst en rikholdig liste med utstyr.

Grandland X er ikke den største bilen i klassen. Men plassutnyttelsen er god – også i baksetet.

Broom mener:

Grandland X er et friskt pust for Opel. Bilen leverer godt på de viktigste områdene, som kjørekomfort, praktiske løsninger og plass. Likevel er den langt i fra noen storselger her til lands.

Egentlig har den bare én utfordring, som vi allerede har nevnt: Mangelen på elektrisk drivlinje. Løsningen kommer veldig snart, når Grandland X Hybrid4 lanseres i mars. Med den ligger alt til rette for at Opel-salget skal gå rette veien igjen.

Inntil da er det altså ren bensin- eller dieselmotor som gjelder.

Av standardutstyr finner vi blant annet 17-tommers lettmetallfelger, såkalte AGR-seter, oppvarmet skinnratt, cruise control og sikkerhetspakken med skiltgjenkjenning, automatisk nødbrems med fotgjengergjenkjenning og aktiv filholderassistent.

Hva mener eierne?

Det er foreløpig ingen som har vurdert Grandland X i Brooms «Eierne mener». Har du en, kan du sende inn din anmeldelse her.

Visst du at?

- Innen 2024 skal samtlige Opel-modeller ha en form for elektrifisering.

- Kommende Grandland X Hybrid4 får 300 hk og firehjulsdrift.

Opel Grandland X Motor: 1,2-liter bensin Effekt: 130 hk / 230 Nm 0-100 km/t: 10,9 sekunder Toppfart: 189 km/t Forbruk: 0,52 liter/mil Lengde/bredde/høyde: 448/186/161 cm Vekt: 1.295 kilo Bagasjerom: 514/1652 liter Pris fra: 353.900 kroner. Pris testbil: 430.900 kroner

Se alle bildene av Grandland X:

