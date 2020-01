– Mye fett og lite protein

Hun sier at proteinsjokolade kan være et godt alternativ til sjokolade for de som ønsker å få følelsen av at man spiser en sunnere sjokolade, men at dette også kommer an på mengden man spiser og hyppigheten.

– Hvis man for eksempel spiser sjokolade en relativt sjelden gang og synes at sjokoladevarianten smaker best, så velg heller den, sier Bjørnstad.

– Kan nytes i begrenset mengde

– Snickers proteinbarer, med 18 gram protein, er et velsmakende alternativ etter trening, sier Laura Brown, informasjonsdirektør i Mars.

Brown sier videre at barene består av 200 kalorier, og inneholder mindre sukker enn deres vanlige Sncikersbarer.

– Vi er tydelige i markedsføringen vår om at våre godteriprodukter kan nytes i begrenset mengde, som en del av et balansert kosthold og livsstil, sier Brown.

Næringsinnhold vanlig Snickers* Energi: 759 kJ/181 kcal Fett: 8,5 g Hvorav mettet fett: 3 g Karbohydrat: 23 g Hvorav sukkerarter: 19 g Protein: 3,2 g Salt: 0,22 g *Næringsinnhold baseres på en porsjon Snickers (37,5 gram). Næringsinnhold Snickers Protein*: Energi: 835 kJ/199 kcal Fett: 7,1 g Hvorav mettet fett: 2,7 g Karbohydrat: 18,4 g Hvorav sukkerarter: 9,5 g Protein: 18,2 g Salt: 0,17 g *Næringsinnhold baseres på en bar Snickers Protein (51 gram).