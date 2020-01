Dette må Marthe (37) gjøre for å få lov til å bli boende: – Nervøs for framtiden

Mye bekymring

Forvirringen og mangelen på informasjon ønsker den skandinaviske kafeen, ScandiKitchen, å gjøre noe med.

Kafeens danske eier Bronte Aurell og resten av den nordiske bemanningen inviterer til «Buns’n’Brexit», for alle som lurer på hva de må gjøre for å bli i landet.

Her forklares det med jevne gjentakelser at alle uten dobbel nasjonalitet til Storbritannia må nå søke om oppholdstillatelse før 31. desember 2020. Dette kan gjøres via appen EU Exit ID document check.

– Etter å ha hørt alle bekymringene til kundene våre om brexit og mangelen på informasjon rundt søknadsprosessen, bestemte vi oss for å arrangere en dag hvor alle kan komme å få hjelp til å søke, sier Aurell til TV 2.

Arrangementet lokket flere fra alle de skandinaviske landene, i tillegg til Finland og Frankrike. Aurell forteller at hun og sine frivillige hjelpere, inkludert en norsk-amerikansk innvandringsrådgiver, veiledet omtrent hundre med sine søknader.

– Vi prøvde det samme i september i fjor og det var en kjempesuksess. Det var også en vekker, for folk er virkelig bekymret for brexit. Vi kom over her på visse premisser og de holder på å endre seg nå. Det er ukomfortabelt. Det er en forvirrende tid, sier hun.

Aurell forteller også da en eldre britisk mann brast i gråt på kafeen mens konen måtte søke om oppholdstillatelse.

Mange som ikke vet

Venn av kafeen og lisensiert innvandringsrådgiver, Tracy Phillips, forstår bekymringene og er ikke overrasket over den kontinuerlige trafikken av urolige skandinaver som kommer inn.

– Folk er opprørte, spesielt de eldre. Jeg tror de som har funnet informasjonen om arrangementet også kommer hit for det er mer betryggende å gjennomføre søknaden her med folk i samme situasjon og ekspertise så de ikke gjør noe feil.

Phillips tror likevel det er mange som ikke vet at de må søke om tillatelse for å bli, og forteller om en bekjent som har bodd i Storbritannia i 35 år som trodde hun ikke trengte å søke.

– Alle uten dobbel nasjonalitet må søke, konstaterer hun.

Tall fra Storbritannias Innenriksdepartement viser at per 16. januar har 10 700 av 25 000 nordmenn søkt om oppholdstillatelse etter overgangsfasen.

UD: — Nordmenn må selv gjøre seg kjent med reglene

Utenriksdepartementet informerer at Norge har en avtale med Storbritannia som innebærer at det aller meste vil være som før så lenge overgangsfasen, som utløper 31. desember 2020, varer.

– Som følge av denne avtalen vil det være få endringer for nordmenn fram til denne datoen. For norske borgere som ankommer Storbritannia fra 2021 vil fremtidige regler gjelde, som vi ikke kjenner til i dag, sier pressekontakt i Utenriksdepartementet, Siri Svendsen til TV 2.

Hva som skjer om en ikke har søkt innen denne datoen, som Nesse Barikmo lurte på, kommer an på det fremtidige forholdet mellom både EU og Storbritannia og Norge og Storbritannia, forklarer Svendsen.

– Det er også viktig å understreke at nordmenn som bor i utlandet selv må gjøre seg kjent med reglene som gjelder for registrering og opphold i det landet de bor i, også Storbritannia, sier hun.

Svendsen peker til regjeringen og ambassadens nettsider for informasjon og oppdateringer rundt brexit.