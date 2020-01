Veton Berisha (25) har ikke lagt skjul på at han ønsker seg bort fra Brann og hjem til Viking.

Da Brann startet sesongoppkjøringen i Vestlandshallen like utenfor Bergen sentrum mandag formiddag, var ikke spissen å se.

Berisha er i samråd med Brann ikke til stede på treningen, og BA skrev søndag kveld at 25-åringen er på plass i Stavanger for å fullføre en overgang til Viking. De to klubbene har imidlertid ikke kommet til enighet om salget.

Berisha uttalte forrige uke i en podkast hos Stavanger Aftenblad at han har et sterkt ønske om å returnere til Viking.

– Jeg har hatt lyst til dette (å gå til Viking) i mer enn et år. Jeg håper det er noe som kan skje, for jeg har hatt lyst ganske lenge, sier blant annet Berisha i podkasten, som ble spilt inn i Stavanger.

– Det er her jeg har lyst å være, sa Berisha - i Stavanger.



