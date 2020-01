Den 7. september i 2018 døde rapperen Malcolm James McCormick, kjent under artistnavnet Mac Miller, av overdose bare 26 år gammel.

Helt siden dødsfallet har familien kjempet for at hans siste album, «Circles», skulle bli utgitt på en verdig måte.

Nå har familien annonsert utgivelsen som vil komme 17. januar, via et lengre innlegg på rapperens egen Instagram-konto og en musikkvideo med tittelen «Good News» på YouTube-kanalen hans. Det melder nettstedet Teen Vogue.

Mål å fullføre

I innlegget, som er publisert på Instagram, skriver familien at Mac Miller og produsenten, Jon Brion, hadde jobbet med albumet før han døde. Planen var at albumet skulle henge sammen med rapperens forrige utgivelse, «Swimming», fra 2018.

«To ulike stiler kompletterer hverandre, danner en sirkel» skriver familien om prosjektet.

Etter artistens død hadde Brion satt seg som mål å fullføre albumet.

Komplisert prosess

Familien beskriver også utgivelsen som en «komplisert prosess» uten noe «riktig svar» eller «tydelig vei». Samtidig skal det ifølge dem selv ha vært viktig for Malcolm at verden fikk høre det.

Innlegget avsluttes med at familien takker fans og supportere og følgende setning:

«Vi savner han. Vi er etterlatt for å se for oss hvor Malcolm skulle og for å sette pris på hvor han var. Vi håper du tar deg tid til å lytte. Uttrykket i ansiktet hans når alle lyttet, sa alt.»

Ariana Grandes ekskjæreste

Rapperen var i en to-årsperiode sammen med superstjernen Ariana Grande (26). Forholdet skal ha tatt slutt en god stund før McCormicks død.

Da McCormicks dødsfall ble kjent la «Thank You, Next»-stjernen ut en video på Instagram med en rørende melding til ekskjæresten:

«Jeg elsket deg fra dagen jeg møtte deg da jeg var 19, og det vil jeg alltid. Jeg kan ikke tro at du ikke er her mer. Jeg klarer ikke å forstå det. Vi snakket om dette. Så mange ganger. Jeg er så sint. Jeg er så trist at jeg ikke vet hvor jeg skal gjøre av meg.» skrev hun blant annet i innlegget.