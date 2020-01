SV varsler mistillitsforslag mot Anniken Hauglie

SV-leder Audun Lysbakken viser til at saken har fått store konsekvenser for livene til flere tusen mennesker.

– Denne saken stinker klassejuss, og den verste rettsskandalen i nyere norsk historie. Når saken er så alvorlig og ofrene rammes så hardt må den ansvarlige statsråden ta det politiske ansvaret. Ofrene må få rettferdighet, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Forrige ukes høringer om trygdeskandalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har gitt et bedre innblikk i hva som har foregått de siste årene.

– Vi har sett at Hauglies forklaringsproblem har vokst for nesten hver nye opplysning i saken. I høringen ga hun ikke god nok forklaring på de ubesvarte spørsmålene, tvert imot kom det flere nye opplysninger som gjorde saken mer alvorlig, derfor har vi ikke tillit til statsråden, sier Lysbakken.

– Forklaringsproblem

SV begrunner varselet om mistillit i en pressemelding. Der skriver de at en skandale av denne størrelsen, som har rammet så mange mennesker, må få politiske konsekvenser.

– Vi har ikke tillit til Hauglies håndtering av saken, verken når det gjelder å reagere raskt nok, når det gjelder å rydde opp, og når det gjelder å oppklare hva som har skjedd, uttaler de.

De mener Haugli hadde et stort forklaringsproblem om hennes rolle i Nav-skandalen allerede før høringen.

– Det klarte hun ikke å klare opp i under høringen. Tvert imot kom det nye alvorlige opplysninger, som at den tidligere riksadvokatens gjorde det klart at han kunne og burde blitt informert lenge før, og at trygderetten var omforent i sine kjennelser mot NAVs praksis allerede fra juni 2017.

Kritikk fra riksadvokat

Torsdag kom tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch med kritikk mot at han ikke ble orientert så tidlig som i 2017.

Da hadde det ikke vært uriktige dommer i 2018 og 2019, ifølge Busch. Han trakk også frem at 33 av de feilaktige dommene er avsagt etter 2017.

– Den tidligere riksadvokaten kom med en helt knusende dom over håndteringen av NAV-saken. Han viste til en rekke skjæringspunkter hvor han mener riksadvokaten burde og kunne blitt informert. Han påpekte at dersom de hadde blitt informert ville det satt igang en alarm i saken som ville gjort at vi kunne unngått at folk ble uskyldig satt i fengsel, sa SVs medlem i kontrollkomiteen, Freddy André Øvstegård, til TV 2.

Tok ansvar

Hauglie sa under høringen at det er åpenbart at departementet ikke skal være fornøyd. Samtidig sa hun det er Nav som har laget et skille mellom kortvarige og lange opphold.