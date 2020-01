Hovland fikk kultursjokk i møte med norske «vikinger» på Olympiatoppen

Livet som golfproff med bostedsadresse i USA krever sitt. Turneringer verden over og stadig mer oppmerksomhet gjør Viktor Hovland (22) til en opptatt mann.

Derfor er det ikke blitt tid til mange turer hjem til Norge og Oslo, men i julen fikk Viktor Hovland (22) mulighet til en visitt til hjemlige trakter.

Møtt av viking-kultur

I løpet av de drøyt to ukene med juleferie på norsk jord rakk Hovland å ta turen innom både Idrettsgallaen og Olympiatoppen - steder hvor det florerer med andre norske idrettsprofiler.

Hovland innrømmer at det var uvant, spesielt under besøket på Olympiatoppen følte han seg i feil ende av skalaen.

– Det er ikke noe vondt ment. Man føler at det er en veldig norsk viking-kultur. Det er roere, langrennsutøvere … Alle som er der lever av å trene kroppen sin fysisk hver dag. Det er ordentlig hardskaller. Jeg driver en veldig liten idrett i Norge som er litt annerledes. Det føles ikke som at jeg ikke hører hjemme, men at jeg er på den andre enden av spekteret i settingen, sier Hovland til TV 2 hjemme på Ekeberg.

Derfor mener han at det er vanskelig å sammenligne idrettslige prestasjoner, som alltid er tilfellet i forkant av Idrettsgallaen.

– Det blir litt teit å sammenligne idretter. Det er ikke det samme. Det er nesten umulig å sammenligne prestasjoner, sier Hovland.

– Man skal ikke (som golfer) inn i gymmen og jobbe med sixpacken og passe på at man staker riktig. Det går en del timer ned uansett hvilken sport du driver med.

Til tross for at han har kjøpt seg hus i Stillwater, Oklahoma og snakker som en amerikaner, er Hovland fremdeles knyttet til Norge. Det begynner riktignok å bli noen år siden han forlot Oslo til fordel for college og et påfølgende liv som golfproff.

– Helt ærlig har jeg nesten ikke fulgt med på hva som skjer i Norge når jeg har vært der borte. Det er mange fjes jeg burde ha hørt om som jeg så for første gang på Idrettsgallaen, sier Hovland.

Har senket skuldrene

Men selv om Hovland ikke kjente igjen alle, er det grunn til å tro at han har et fjes som blir kjent igjen av flere og flere. Spesielt etter den vanvittige 2019-sesongen og entreen på den store scenen.

For 2019 ble året hvor 22-åringen sikret seg fast plass på PGA-touren, skapte golfhistorie med 19 strake runder på 60-tallet og noterte seg for en rekke topp-plasseringer i store turneringer. Golf-ekspertene er forståelig nok meget optimistiske med tanke på 2020 for 22-åringen.