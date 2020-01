Mikael Stahre (44) tar over den ledige trenerjobben i Sarpsborg 08. Han ble presentert på en pressekonferanse mandag formiddag.

– Mikael Stahre er en offensiv anlagt trener med gode meritter. I Sverige har han levert fantastiske resultater med alle klubber han har ledet i Allsvenskan. Han står for en fotball vi tror vil passe Sarpsborg 08 veldig godt. Underveis i prosessen har han seilet opp som vårt klare førstevalg. Vi er trygge på at dette blir en god match, sier sportssjef Thomas Berntsen.

Tok «the double»

Stahre gleder seg til å ta fatt på Sarpsborg 08-jobben.

– Jeg har ingen elitebakgrunn som spiller, men startet som trener som tenåring. Jeg har vært heltidsansatt fotballtrener de siste 20 årene. Jeg har gått den lange veien fra å trene de yngste guttelagene. Jeg har vært trener for utviklingslag og akademi, juniorlag, reservelag og vært assisterebnde trener. Jeg har trent lag i 2. divisjon, Superettan og tre forskjellige klubber i Allsvenskan. I tillegg har jeg vært utenlands tre ganger. Jeg har jobbet veldig hardt for å ha min lidenskap som yrke, sier Stahre.

– Jeg har fulgt klubben tett og vet hvor klubbens styrke ligger. Vi har et likt syn på hvordan vi skal spille fotball og hvordan vi skal ta klubben et steg videre, fortsetter han.

Stahre har vært uten jobb siden han fikk sparken fra MLS-klubben San José Earthquake i september 2018. Han har tidligere trent IFK Göteborg og AIK med suksess.

Stahre tok over AIK etter Rikard Norling i 2008. I første sesong vant AIK både serie og cup med Stahre i sjefsstolen. Siden har Stahre vært innom både gresk og kinesisk fotball i tillegg til opphold i IFK Göteborg og Häcken før USA-eventyret.

Sarpsborg 08 har vært uten trener etter at Geir Bakke gikk til LSK helt på tampen av 2019.

– Sterk signering

TV 2-ekspert Jesper Mathisen tror Stahre og Sarpsborg 08 er en god match.

– Det tror jeg absolutt. Jeg ser på det som en sterk signering, og vil tro Stahre er en trener Vålerenga har hatt lyst på. Han har et godt rykte på seg fra Sverige, og jeg vet at flere andre norske klubber har prøvd seg på ham, sier Mathisen.

Han mener det var nødvendig å få inn en trener med Stahres energi.

– Geir Bakke og Sarpsborg 08 virket lei av hverandre. Bakke var nok lei av at han hver vinter måtte starte opp med et nytt lag. Med Strahre får Sarpsborg 08 en ambisiøs trener som har rykte på seg å spille en morsom og fin fotball. De kommer garantert til å handle aktivt også denne vinteren. Med ny trener, som garantert har god oversikt over den svenske markedet, vil vi få se store endringer i Sarpsborg 08, men kanskje ikke like store endringer som de siste sesongene, sier Mathisen.