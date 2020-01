– Det er jo sånn at du nekter å tro at det er sant, sier pendler Magne Reiten til TV 2.

Men det er helt sant. Reiten og ni andre biler kom ikke med 0640-avgangen fra Solholmen i Midsund til Mordalsvågen i Molde mandag morgen. Selv om det var masse ledig plass på ferga.

– Det har jeg aldri opplevd. En så sindig mann som jeg blir jo så oppbrakt at man har lyst til å gå ombord å rive bort sperringene ombord på ferga, sier Reiten.

Kaos

Dette handler om bilferga Ivar Aasen som trafikkerer sambandet, og som har plass til 76 biler. Men ifølge Romsdals Budstikke står det i kontrakten mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og Fjord 1 at ferja skal ta minimum 50 biler, og det er dette fylkeskommunen betaler for.

Men i praksis fylles bare to rekker på hoveddekket.

– Sånn jeg har forstått det så er det nå kun plass til to rekker på hoveddekket mens sidedekkene er stengt. Da er det kun plass til cirka 30 biler og det betyr kaos i dette sambandet, sier varaordfører Odd Helge Gangstad i Molde kommune.

FRUSTRERT: Varaordfører Odd Helge Gangstad pendler selv om strekningen der ferga kjører halvfull over fjorden mens biler står igjen. Foto: Arne Rovick / TV 2

Han pendler selv på strekningen og feller en nådeløs dom over ordningen.

– Dette er helt galskap, sier et rystet varaordfører Odd Helge Gangstad til TV 2.

Ifølge varaordføreren handler dette om penger og at fylkeskommunen skal spare.

– Jeg vil ta kontakt med fylkesadministrasjonen for å få ryddet opp i dette med en gang, sier Gangstad.

GOD PLASS: Sidedekkene på bilferga Ivar Aasen blir ikke brukt med det resultat at biler blir stående igjen i sambandet. Foto: Magne Reiten

– Det er nok et kynisk spill om penger. Jeg synes synd på mannskapet som sikkert får mye ufortjent kjeft, sier pendler Magne Reiten.

Rydder opp?

Ifølge operativ leder i Fjord 1, Simen Solheim, handler denne saken om kontraktsmessige forhold mellom fergeselskapet og fylkeskommunen.

– Jeg kan ikke gå inn på hvorfor sidedekkene på ferga holde stengt. Jeg er enig i at det kan virke rart når man ikke kjenner årsaken, opplyser Solheim til Romsdals Budstikke.

Han kan også bekrefte at de via mannskapet på ferga har fått reaksjoner fra reisende.

– Vi har registrert en del henvendelser.

Hos samferdselsavdelinga i fylkeskommunen er det forståelse for frustrasjonen hos de reisende.

– Dette gir et helt feil utslag. Vi må samarbeide med Fjord 1 og få ordnet det så raskt som mulig slik at sidedekkene kan bli tatt i bruk. Her får vi en utilsiktet virkning i kontrakten som vi må gå inn og endre på, sier seksjonsleder Jesper Wiig i samferdsesavdelinga til Romsdals Budstikke.