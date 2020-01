– Meghan og Harry planlegger avslørende TV-intervju

Dronning Elizabeth skal mandag ha en alvorsprat med familien på Sandringham for å snakke om prins Harry og hertuginne Meghans roller i kongefamilien framover.

Forrige uke kom sjokkbeskjeden fra hertugparet at de ønsker å tre tilbake fra de fremste rekker i det britiske kongehuset og bli økonomisk uavhengige.

Journalist og nær venn av prins Harry, Tom Bradby, oppfordrer det britiske kongehuset til å gjøre det enkelt for hertugparet. Han er ifølge britiske medier en uoffisiell talsperson for Meghan og Harry.

– Vil ikke være pent

Han uttalte på ITV søndag kveld at Meghan og Harry planlegger å utføre et svært avslørende TV-intervju dersom de ikke får det slik de vil.

– De må få til en fornuftig avtale. Gi dem friheten de ønsker, rollen de ønsker i den kongelige familien, og samtidig sørg for at britiske skattebetalere ikke føler seg lurt, sa Bradby på ITV.

Til The Sunday Times forteller journalisten at han ikke vet hva Meghan og Harry vil si i intervjuet, men at han har en idè.

– Jeg har en anelse om hva som kan sendes i et fullstendig, ikke-hold-tilbake, sittende intervju. Og jeg tror ikke det vil være pent, sa Bradby.

Den kongelige familien har ikke satt noen tidsfrist for mandagens møte, men det skal være et felles ønske om å finne en løsning iløpet av dagen.

Kan ta tid

Kongehusekspert Rhiannon Mills i Sky News sier dronningen ønsker en løsning så raskt som mulig, men at det kan være vanskelig med et så komplisert problem.

– Det er en enighet om at enhver beslutning vil ta tid å implementere. Med andre ord, vi vil nok få høre om potensielle videre steg på mandag, men jeg mistenker at det vil ta tid før man har en endelig plan. Det er så mye som står på spill, sier Mills.

Ifølge avisen ønsker derimot dronningen at planen videre skal være klar om noen dager.

SANDRINGHAM: Det er mye spenning rundt dronningens møte, og britisk media stod klar tidlig mandag morgen. Foto: Frank Augstein / AP

Lukkede dører

Møtet tolkes som tegn på at dronningen ønsker å ha kontroll på utfallet av Harry og Meghans ønske om å trekke seg tilbake som medlemmer i fremste rekke av kongefamilien, jobbe for å bli økonomisk uavhengige og dele tiden sin mellom Storbritannia og Nord-Amerika.

Det er forventet at dronning Elizabeth, prins Charles, prins William, prins Harry og hertuginne Meghan vil være tilstede under møtet. Sistnevnte vil være tilstede over telefon, ettersom hun befinner seg i Canada med sønnen Archie.

Media har blitt informert om krisemøtet mandag, noe som er svært sjeldent. Det vil likevel foregå bak lukkede dører.