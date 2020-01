Peter Madsen, som er dømt for å ha drept, partert og seksuelt misbrukt journalist Kim Wall, har nylig giftet seg.

Madsen sin ektefelle er den russiske aktivisten, journalisten og kunstneren Jenny Kurpen (39).

Ekteskapet ble offentliggjort på Facebook.

– Jeg kan bekrefte at vi har giftet oss, skriver Kurpen i en tekstmelding til Aftonbladet.

«Mrs Madness»

På Curpen sin Instagram-profil kommer det frem at hun nylig har vært i København, hvor Madsen soner dommen sin.

Curpen har hatt politisk asyl i Finland siden 2013, på grunn av at hun ble utsatt for forfølgelse i Russland. Grunnen til at hun ble forfulgt er at hun har deltatt i demonstrasjoner mot Vladimir Putin.

På Instagram har Curpen lastet opp en stor mengde bilder den siste tiden. Én «hashtag» som går igjen på Instagram-profilen er «mrsmadness», som kan oversettes til «fru galskap».

Drapstrusler

I et innlegg på Facebook skriver Curpen at hun har mottatt drapstrusler etter at ekteskapet ble offentliggjort.

I innlegget skriver hun at hun har mottatt tusenvis av kommentarer det siste døgnet. Blant disse har det også vært drapstrusler mot ekteparet.

– Ektemannen min har utført en fryktelig forbrytelse, og han er straffet for dette. Uansett, det å virkelig få kjenne ham har gitt meg en eksklusiv mulighet til å få være sammen med den vakreste, smarteste, mest talentfulle, hengivende og empatiske personen jeg noensinne har møtt, skriver hun blant annet i Facebook-posten.

– Ikke interessert i oppmerksomhet

Selv om Curpen har vært svært aktiv på sin åpne Instagram-profil den siste tiden hevder hun at hun ikke ønsker oppmerksomhet rundt sitt privatliv.

– Jeg er ikke interessert i oppmerksomhet rundt mitt privatliv og kommer ikke til å kommentere dette, har hun uttalt til Aftonbladet.

Curpen har ifølge Aftonbladet fortalt russisk presse at hun jobber med et kunstprosjekt som skal forsvare Peter Madsen.

I intervjuet uttaler hun blant annet at hun er lei av «mainstream-feminister» som tar fra vanlige kvinner retten til å ta sine egne valg.

TV 2 har tidligere skrevet at Peter Madsen har hatt besøk av flere kvinner i fengselet.