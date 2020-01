Ole Gunnar Solskjær kan være i ferd med å styrke midtbanen. Mirror er blant avisene som skriver at Manchester United kommer til å legge inn et bud på rundt 650 millioner kroner for portugiseren Bruno Fernandes, som spiller for Sporting, denne uken. Det kan skje så raskt som tirsdag dersom United får det som de vil. Mirror henviser til rapporter fra portugisiske presse, som hevder at Fernandes er desperat etter å signere for United.

Daily Star skriver at Watfords forsvarsspiller Christian Kabasele følges av Manchester United. Også Arsenal, West Ham og Newcastle kobles til 28-åringen, som angivelig nærmer seg en kontraktsforlengelse med Watford.

Metro skriver at både Manchester City og United er interessert og følger nøye med på Aston Villas Jack Grealish.

The Sun hevder at Ashley Young, som er sterkt koblet til Inter, også jaktes på av Crystal Palace og Lazio.

Italienske Gazzetta dello Sport hevder at Christian Eriksen har spilt sin siste kamp for Tottenham. Ifølge avisen er Eriksen enig med Inter om en kontrakt på fire år. Tottenham krever angivelig rundt 170 millioner kroner for dansken, som kun har et halvt år igjen av kontrakten med de liljehvite.

The Times hevder at Chelsea ønsker å hente Brighton-midtstopper Lewis Dunk, samtidig som avisen skriver at Tottenham nærmer seg kjøp av den unge Benfica-midtbanespilleren Gedson Fernandes.

Skaden på Luis Suárez gjør at det er tynt i spissrekken hos Barcelona. Goal skriver at katalanerne har plukket ut Lautaro Martínez og Carlos Vela som mulige alternativ.

Express henviser til tyrkiske Fotomac, som skriver at Arsenals Shkodran Mustafi nærmer seg en overgang til Galatasaray.

AS henviser til radiostasjonen RAC1, som hevder at Mauricio Pochettino er aktuell som ny Barcelona-trener. Presset mot Erneste Valverde har vært stort, og det virker stadig mer sannsynlig at Barcelona-treneren forsvinner fra jobben i løpet av nær fremtid.