Petterson har de siste årene vært i rampelyset gjennom sin deltagelse i programmer som «Farmen Kjendis» og som dommer i «Skal vi danse».

Lørdag blir han å se under MGP-delfinalen i Trondheim, der han deltar med sin egenskrevne låt «The start of something new», som er skrevet og produsert sammen med Knut Bjørnar Asphol. Asphol har tidligere blant annet produsert Aleksander Rybaks siste vinnerbidrag «How to write a song».

Petterson har tidligere spilt med jazzlegenden Ola Calmeyer i åtte år, og i senere tid med sitt eget band «Tore Petterson Trio» sammen med pianist Torbjørn Kvamme og Frøydis Grorud fra «Beat for Beat» på saksofon og fløyte.

I lørdagens delfinale får Petterson konkurranse av blant andre Rein Alexander, i tillegg til JÆGER og Kim Wigaard og Maria Mohn.