Statsadvokat Jarle Wikdahl sier til Adresseavisen at etterforskningen startet etter at politiet plukket opp den eldre kvinnen, som da var 88 år gammel, et sted i Trondheim natt til 9. november 2018.

Kvinnen ble kjørt hjem til tiltalte, og i den forbindelse kom det fram opplysninger som gjorde at politiet valgte å starte etterforskning, skriver avisen.

Den tiltalte risikerer mellom tre og 15 års fengsel. Saken er berammet i Sør-Trøndelag tingrett i mars.

Etter at etterforskningen var klar ble saken først henlagt av statsadvokaten i fjor. Den ble så påklaget av den fornærmede kvinnenes bistandsadvokat, og Riksadvokaten beordret henleggelsen omgjort.

Den tiltalte mannens forsvarer, Frode Wisth, ønsker ikke å kommentere saken overfor avisen.

Adresseavisen har ikke lyktes å få tak i kvinnens bistandsadvokat Vibeke Meland.

