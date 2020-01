Maezawa, som er en mogul i motebransjen, skal etter planen bli den første sivile passasjeren til å fly rundt månen i Tesla-gründer Elon Musks romprogram Space X.

Reisen er planlagt å gjennomføres i 2023, og vil bli den første månereisen gjort av et menneske siden 1972.

Reisen vil Maezawa helst dele med en «spesiell» kvinne, skriver BBC.

Søker kvinner på sin hjemmeside

44-åringen ble nylig singel etter bruddet med skuespiller-kjæresten Ayame Goriki, og søker nå kvinner til et møte som skal finne sted i mars.

– Ettersom følelser som ensomhet og tomhet begynner å fylle meg, er det en ting jeg tenker på: å fortsette å elske en kvinne, skriver han på sin hjemmeside.

– Jeg ønsker å finne en livspartner. Med den framtidige partneren ønsker jeg å skrike ut vår kjærlighet og verdensfred fra verdensrommet, skriver han vieder.

For å bli vurdert til møtet må kvinnene oppfylle en rekke krav Maezawa har listet opp på sin hjemmeside. Kvinnene må være 20 år eller eldre, ha en lysende personlighet og alltid være positive, være interessert i å reise til verdensrommet og ha mulighet til å være med i forberedelsene til reisen, ha et ønske om å nyte livet til det fulle og ønske verdensfred.

Søknadsfristen er 17. januar, og 44-åringen tar en avgjørelse om hvem som blir med han på reisen i slutten av mars.

Eksentrisk

Maezawa er kjent som en meget eksentrisk mann, og ble berømt som trommeslager i et hardcore punkband. Kvinnestuntet er ikke det første stuntet som har gitt japaneren oppmerksomhet.

Tidligere i januar lovet han å dele 100 millioner yen, eller drøyt 8,1 millioner norske kroner, mellom 100 tilfeldig valgte personer som delte en av hans tweets.

Han har også kjøpt et av tidenes dyreste malerier, da han bladde opp nesten en milliard kroner for et maleri i 2017.

Maezawa er grunnlegger av det japanske klesmerket Zozo inc, og det er i motebransjen han har tjent seg opp en formue som skal ligge i området 3 milliarder dollar, eller drøyt 26 milliarder norske kroner.

I fjor ble det kjent at han blir den første sivilisten som skal flys rundt månen av SpaceX, et selskap eid av Elon Musk.

Det er ikke kjent hva Maezawa måtte ut med for turen, men Musk har beskrevet det som «mye penger».