Det skjer tross protester i både Australia og Tyskland.

Søndag kveld kunngjorde Siemens-sjef Joe Kaeser på Twitter at selskapet skal bygge signalsystemet til Adanis kullgruva i delstaten Queensland.

Siemens ble tildelt kontrakten 10. desember og har brukt om lag én måned på å vurdere saken.

– Det er ingen juridisk eller økonomisk ansvarlig måte å bryte kontrakten uten å neglisjere våre forvaltningsmessige forpliktelser, sa Kaeser.

Han la til at selskapet har sikret seg muligheten til å trekke seg fra kontrakten dersom kunden deres bryter det han kaller veldig strenge miljøforpliktelser.

Kaeser pekte også på at Siemens for første gang skal etablere et bærekraftsutvalg med eksterne medlemmer for å gi miljøhensyn enda mer prioritet og oppmerksomhet.

Gruveselskapet Adani kunngjorde i desember at Siemens var tildelt kontrakten for signalsystemet til jernbanen til kullgruva Carmichael.

Gruva er planlagt siden 2010 og er ventet å produsere 2,3 milliarder tonn kull på 60 år.

