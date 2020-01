Dronning Elizabeth forbereder krisemøte

Harry og Meghans sjokkbeskjed onsdag om at de ønsker å tre mer i bakgrunnen i kongefamilien, kjapt døpt «Megxit» av britiske medier, er tema når dronningen har invitert familien til et krisemøte mandag.

Dronningen har innkalt både Harry, hans eldre bror William og brødrenes far prins Charles til møtet på slottet Sandringham langs kysten av Norfolk nordvest for London. Meghan, som er i Canada med parets baby, Archie, er antatt å delta på møtet via telefon.

Møtet tolkes som tegn på at dronningen ønsker å ha kontroll på utfallet av Harry og Meghans ønske om å trekke seg tilbake som medlemmer i fremste rekke av kongefamilien, jobbe for å bli økonomisk uavhengige og dele tiden sin mellom Storbritannia og Nord-Amerika.

Paret, som har titlene hertug og hertuginne av Sussex, kom med den overraskende kunngjøringen uten å ha informert dronningen eller andre i kongefamilien på forhånd.

Ønsker rask avklaring

Ifølge BBC skal dronningen, Harrys far og bror ha en rekke alternativer å legge på bordet for hertugparet av Sussex, slik at de kan få mer frihet.

Buckingham Palace sier det vil bli diskutert en rekke muligheter, og at dronningen er opptatt av å løse situasjon i løpet av dager, ikke uker. Slottet sier målet med møtet er å bli enige om neste skritt. Slottet understreker samtidig at avgjørelsen, uansett utfall, vil ta tid å implementere.

Blant spørsmålene som trenger å besvares, er hvem som skal betale for parets skattefinansierte sikkerhetsvakter, hva slags type inntektsbringende arbeid de kan påta seg og hva slags skattekonsekvenser det vil få å flytte til Canada eller USA.

– Dronningen har sagt at hun ha dette avklart raskt, og det er fordi hun ikke ønsker at Harry skal dra i sinne og ikke komme tilbake, sier Angela Levin, som har skrevet biografi om prins Harry, til Sky News.

– De vil bevare tilknytningen til familien. Det vil være en absolutt tragedie dersom dette blir gjort med veldig vonde følelser, sier Levin.

Fotgjengere rusler forbi portrettet av hertugparet av Sussex i London kort tid etter at det ble kjent at de vil ha en mer anonym rolle i kongefamilien. Foto: Frank Augstein / AP / NTB scanpix

Såret følelser

Det er imidlertid flere ting som tyder på vonde følelser innad i kongefamilien. Ifølge The Sunday Times skal prins William ha fortalt en venn at han var lei seg for at han og Harry nå var «separate enheter» fordi han ønsker at alle skulle spille på samme lag.

Kilder på slottet har uttalt at dronningen er «såret» over den overraskende kunngjøringen, mens venner av Harry og Meghan har sagt at paret føler seg tilsidesatt, fordi familien ønsker å fokusere på de fremste i arverekkefølgen til tronen – prins Charles, prins William og Williams sønn George.