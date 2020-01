Tidligere landslagsmålvakt og nå ekspert på TV3 Ole Erevik gikk ut på direkten og ba publikum i Trondheim Spektrum om å pipe på Frankrike i søndagens nøkkelkamp.

Debatten har rast på sosiale medier det siste døgnet, men responsen på tribunen i i seieren over Frankrike var ikke til å ta feil av.

De franske stjernene fikk en høylytt pipekonsert mot seg allerede i første angrep, og det var høylytt jubel fra de norske tilhengerne de gangene gjestene fikk utvisninger eller det ble gjort feil.

– Det går an å si at Ole traff noen nerver som gjorde at folk gikk i seg selv, og den atmosfæren har jeg aldri opplevd på norsk jord, sier Sander Sagosen til en samlet presse etter 28-26-triumfen.

– Det var kanskje hovedgrunnen til at vi vant i dag, mener Sagosen.

– De ekstra prosentene vi trengte

Sagosen får støtte av flere lagkamerater.

– Det hørtes ut som de hadde hørt på det. Det var fantastisk stemning, og det var dritkult at de var på fra starten. Det var gåsehud hele veien, sier Harald Reinkind.

– Det er veldig bra. Jeg tenker at publikum kan holde seg litt for gode til å pipe når spillere blir presentert. Det er greit å si at alle er velkomne, men i kampen og under situasjoner med dommeren var det veldig deilig å høre at de var mer fiendtlige. Det utgjør en forskjell, og det får folk til å komme litt ut av tankesettet sitt. Det var de ekstra prosentene vi trengte, sier Magnus Abelvik Rød til TV 2.

– Det hjelper selvfølgelig veldig å ha publikum på sin side. Det får opp stemningen for oss, og det blir en annen kulisse å spille håndball i den støtten, sier Magnus Jøndal til TV 2.

Erevik: – Helt konge

Før kampen ble Ole Ereviks oppfordring kalt «forferdlig» og piping ble stemplet som «dårlig sportsånd» av leder i Håndballens venner, Sigvald Magelsen, i et intervju med Aftenposten.

En annen som er sterkt uenig med Erevik er John Arne Riise, som har diskutert med den tidligere keeperen på Twitter. Riise mente at Erevik var «på bærtur» og kalte det «total skrivebom».

– I dag var det helt konge, skriver Ole Erevik på Twitter etter kampen.

BER OM RESPEKT: Kapteinene i hver EM-kamp ber supportere om respekt mot samtlige spillere og dommere. Her er Kristian Bjørnsen før Norges kamp mot Frankrike. Foto: Ole Henrik Hansen / TV 2

Like før hver kamp i mesterskapet spilles det av en video av de to kapteinene, som ber om at spillere og dommere mottas med respekt.

På spørsmål om pipekonsertene følger «fair play»-beskjeden, svarer landslagskaptein Kristian Bjørnsen.

– Det er ikke så mye jeg får gjort med det. Piping er kanskje litt negativt sånn sett, men samtidig gjør det noe med rammen. Jeg tror egentlig ikke det er fiendtlig ment, men jeg liker best at de heier på oss, og det gjorde de stort sett i dag, sier Bjørnsen til TV 2.

Med søndagens seier er Norge klar for hovedrunden, men for å få med seg to poeng til Malmø må Portugal slås i Trondheim tirsdag kveld.

– Det hjelper på. Det virkelig bra trøkk. Vær så snill komme å kom tilbake mot Portugal. For det trenger vi, sier landslagssjef Christian Berge til TV 2.