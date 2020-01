PST stanset iransk agent i hagen til nordmann

Agenter fra Iran er noe av det Politiets sikkerhetstjeneste er mest bekymret for. I dag kan TV 2 fortelle at PST stanset en iransk etterretningsagent i hagen til en etnisk norsk mann. Han er en sentral person i en pro-israelsk organisasjon i Norge.

For snart fire år siden ble familiefaren oppringt av Politiets sikkerhetstjeneste.

– Politiet ringte meg og sa at vi må snakke med deg. Snakke med deg med en gang. Vi kommer hjem til deg. Først et par måneder senere fikk jeg høre at Iran hadde vært på jakt etter meg, sier mannen til TV 2. Av hensyn til familien ønsker han å være anonym.

– En ting er hva enkeltpersoner i Norge kan si og true med, som jeg også har opplevd. Men her var det snakk om en av verdens farligste etterretningsorganisasjoner, sier han.

Hemmelige operasjoner

Den iranske etterretningsagenten tilhørte den såkalte Quds-styrken. Det er den iranske revolusjonsgardens spesialavdeling, som driver med hemmelige operasjoner. Styrken ble ledet av general Qassem Soleimani inntil han ble drept i et amerikansk angrep denne måneden.

TV 2 vet at den iranske etterretningsagenten landet på Gardermoen i april 2016. Det mannen ikke visste var at PST spanet på ham. De hadde full kontroll og fulgte hver eneste bevegelse helt til han var inne i hagen til nordmannen. Da gikk spanerne fra PST frem og stanset den iranske agenten.

– Vet du noe om iranernes motiv?

– I beste fall er de interessert i å samle informasjon. Eventuelt skremme norske stemmer til taushet. I verste fall var dette begynnelsen på det som må ha vært attentatforsøk for å fjerne en stemme for Israel, sier mannen.

Bare sagt det til kona

Etter det som skjedde ble nordmannens livssituasjon en helt annen.

– Det er skremmende å tenke på. Særlig når man vet at de har stått bak mange dødelige aksjoner, ikke bare i Iran. Dette er et regime som også dreper sine egne. Hundrevis er drept bare de siste ukene, sier han.

– Dette er snart fire år siden. Hvor mange er det som vet om det?

– Jeg har bare fortalt det til kona mi. Det ble en ny tilværelse der jeg hele tiden var mer på vakt. Det er også vanskelig at man lever med et press man ikke kan fortelle om selv til sine nærmeste venner. Innad i min egen organisasjon er dette ukjent, forteller familiefaren.