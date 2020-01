Se hvordan Mahrez lurte Nyland i videovinduet øverst.

Ørjan Nyland kom til kampen mot Manchester City med selvtillit etter en svært god kamp mot Leicester i midtuken.

Men mot den regjerende ligamesteren fikk 29-åringen en svært tung start. Etter 28 minutter hadde Nyland allerede måttet plukke tre baller ut av nettet. Og det stoppet ikke der. Seks baklengs ble det til slutt for landslagsmannen.

Og den tidligere Hødd- og Molde-målvakten vil nok føle at han kunne stoppet i hvert fall to av dem.

PÅ VEI: Pepe Reina på tribunen under kampen mot Manchester City. Den spanske veteranen nærmer seg en låneovergang til Aston Villa. Foto: Skjermdump fra TV 2 Sport Premium.

– Han slipper inn et mål på første stolpe. Det er en kulturell greie i England: Det gjør du bare ikke. Derfor vil mange rette pekefingeren mot ham her. Dette kommer til å tale mot Ørjan Nyland i fortsettelsen. Han har nok ingen god følelse, sier TV 2s fotballekspert- og tidligere landslagsmålvakt Erik Thorstvedt.

Samtidig fokuserte TV-kameraene på Pepe Reina (37) som var på plass på hjemmetribunen. Den tidligere Liverpool-keeperen er på vei til Aston Villa fra AC Milan på lån og vil nok gi Nyland tøff kamp om startplassen i Tom Heatons skadefravær.

– Dette er en tung match for ham og han forsvinner ut nå, sånn er det bare. Jeg kan garantere at Pepe Reina spiller neste match, er den nedslående konklusjonen til Thorstvedt.

Det endte til slutt med et ydmykende 1-6-tap for Nyland og Aston Villa. Og selv om nordmannen på langt nær kan lastes for nederlaget, vil nok ikke de stygge sifrene styrke Nylands aksjer i fremtiden.