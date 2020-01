Harald Reinkind kom aldri på banen i EM-åpningen mot Bosnia-Hercegovina fredag, men i søndagens 28-26-seier mot Frankrike viste Kiel-spilleren at han er å regne med.

Fire scoringer og karakter sju på børsen til TV 2s håndballekspert Bent Svele var fasit for Reinkind etter at avansementet til hovedrunden i EM var sikret søndag.

– Han leverer med én gang. Tar ansvar begge veier. Meget god kamp, mener Svele.

Reinkind var høyt opp etter triumfen.

– Det er disse kampene man trener hver dag for å få lov til å spille. Det var det bare én ting som gjaldt, og det var å gi gass, sier han til TV 2.

– Mange må ta ansvar

De fleste blir satt i skyggen av Sander Sagosen, som står med 22 mål etter to kamper. Reinkind påpeker at det er viktig at bidragene kommer fra flere.

– Formen er grei, sa Sagosen med et lurt smil til TV 2 etter kampen.

– Sander er fantastisk, men alt kan ikke hvile på den gutten. Mange må ta ansvar. Dette viser bare at vi har en god bredde i laget, mener Reinkind.

27-åringen innrømmer at han var spillesugen etter å ha varmet benken sist.

– Det kribler, og man har lyst til å være utpå der, hjelpe til, score mål og spille håndball. Det var deilig å få sjansen, sier Reinkind.

– Christian (Berge) har sagt til meg at «du får sjansen, bare hold deg klar». Da er det å prøve å gå inn og fortsette som jeg har spilt i høst, sier Reinkind.

– Vi hadde litt å revansjere

Samtidig som Norge sikret avansementet til hovedrunden, er Frankrikes muligheter for å ta seg videre allerede borte etter to strake tap.

– Det er deilig. Frankrike var en av favorittene, de har vært gode i mange år og vi har tapt noen bitre kamper for dem, så vi hadde litt å revansjere, sier Reinkind.

Norge og Portugal møtes i en ren gruppefinale i Trondheim tirsdag. Begge er videre, men det står mye på spill, for poeng fra den kampen tas med videre.

– Jeg tror det kommer til å bli beintøft, sier Reinkind.