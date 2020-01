Like før jul sto Suárez for litt magi på Camp Nou. Se klippet i videovinduet øverst.

Uruguyaneren ble operert lørdag og søndag kom den nedslående pressemeldingen fra Barcelona.

Et skadeopphold betyr at Suárez fort kan måtte belage seg på å se resten av sesongen fra sidelinjen.

Det er svært dårlig nytt for en allerede presset trener Ernesto Valverde. Uruguyaneren har vært i svært god form den siste tiden, og ble månedens spiller i La Liga for desember.

Og faktisk kan det virke som om Valverde er mer enn bare presset.

Spanske medier har tidligere skrevet at Barcelona har spurt Xavi om å erstatte Valverde med øyeblikkelig virkning. Xavi er for øyeblikket trener for Al-Sadd, og den qatarske klubben har bekreftet at 39-åringen og den spanske storklubben er i forhandlinger.

– Jeg skal ikke nekte for det. Det er forhandlinger om Xavi, og alle snakker om det, men jeg kan si at Xavi per nå er i Al Sadd. Beslutningen er opp til Al-Sadd, Xavi og Barcelona, sa sportsdirektør Muhammad Ghulam Al-Balushi til BeIN lørdag.