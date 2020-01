Tenåringen Aiden Jackson fortalte Sky News at mens han gamet følte han seg litt uggen, så han vendte mikrofonen til sengen som han la seg ned på. Så fikk han et anfall.

En online gamer fra Texas, Dia Lethora (20), forstod hva som skjedde og ringte nødetatene.

Merket ingenting

– Hei, jeg ringer fra USA, jeg er for øyeblikket i en samtale med min venn. Han fikk et anfall, og svarer ikke lenger, sier Lethora i opptaket fra politiet.

– Jeg har adressen hans, han bor i Widnes, Cheshire. Beklager, jeg skjelver, sier hun.

Foreldrene hans, som befant seg i etasjen under, merket ingenting. Det var ikke før de fikk besøk av to politimenn at de skjønte at noe var galt.

– To politibiler ankom. Vi tenkte at de skulle til noen andre. Men så kom de mot oss, sier Jacksons mamma.

Politimennene fortalte henne at de hadde mottatt en telefon om en mann som hadde fått et anfall i deres bolig.

– Takker henne hver gang

Hun svarte at ingen fra deres adresse hadde ringt noen, men politimennene forklarte at telefonen om et mulig anfall kom fra USA. De stormet opp for å finne Jackson, som bare kunne huske å ha lagt seg ned.

– Det neste som skjedde var at jeg våknet opp med politi og foreldre på rommet mitt som fortalte meg at jeg hadde hatt et anfall, sier 17-åringen.

Da han lå på sykehuset, brukte han morens nettbrett for å takke Lethora.

– Jeg takket henne fem til ti ganger for det, jeg takker henne hver gang jeg ser henne, sier han.

Jackson har tidligere hatt et lignende anfall i mai 2019. Han venter på en ny legeavtale etter det nylige anfallet som fant sted i deres hjem i England.