Da eierne fikk se hva de hadde gjort med stuen, fikk de hakeslepp

Fine detaljer skal kanskje tas vare på, oppussingen skal svare til dagens standard, og rom-løsningen skal være moderne og funksjonell. Det er mange hensyn å ta.

I denne villaen hadde det unge paret satt i gang på egenhånd. Revet vegger mellom små rom for å få en større stue, tatt opp gulv for å isolere, og de var nå i gang med planleggingen av overflater, farger, materialer og møbler.

Men, ble de enige om hvordan de ville ha det? Nei. Han kunne ikke fordra hennes forslag om rosa, og hun er skeptisk til mange av hans ideer. Dermed søkte de om hjelp fra Tid for hjem, og vi hadde lyst på akkurat et slikt prosjekt.

Designers plan

Astrid Sætran får oppdraget, og ser for seg en god blanding av tradisjonelt og moderne. Beholde alt det gamle listverket som er tatt ned sammen med gipsrosetter, male i duse fine farger, bruke moderne og litt klassiske møbler, lange gardiner for lun følelse, og peis. Engelsk peis. Det har vi aldri laget før, så det blir spennende.

Den gamle vinterhagen, eller karnappet som huseierne nå har innlemmet i resten av stuerommet, tenker Astrid at kan bli en fin lesekrok med daybed og bokhyller. Her vil hun tapetsere slik at denne delen av rommet blir noe for seg selv. Til slutt vil hun bygge oppbevaring fra gulv til tak på den ene veggen.

Vegger og listverk

Heldigvis har huseierne selv gipset alle veggene, og de har fått et fint parkettgulv i fiskebensmønster. Det var faktisk en forutsetning for at vi skulle kunne ferdigstille resten på kun fire dager. Det er nemlig ikke mye tid.

Einar sparkler og pusser der det er nødvendig, og sammen gyver vi løs på alt det gamle listverket.

Listene er brede og gamle, og det er tre ulike profiler som skal monteres sammen. Til slutt vil de danne en bred og vakker innramming av taket. Det er derimot ikke så lett å se for seg at det skal bli fint ettersom listene har mange strøk med delvis avskallet maling og sår etter demontering. De kommer også til å få nye merker når vi fjerner gammel spiker.

HERSKAPELIG: Rosetten i taket får fin oppmerksomhet med den moderne lampen i gulldetaljer. Foto: Pandora Film/ TV 2.

Vi vasker og avfetter listene grundig og lar dem tørke. Deretter slipes det med grovt og fint sandpapir der det er nødvendig, og så blir listene grunnet. Selve toppstrøkene blir ikke gjort før listene er montert i tak og langs gulv.

Før siste strøket får de en grundig omgang med Einars akryltube, slik at ingen gliper vises. Da blir de også riktig fine. Ikke så «fine» som nye, men mye finere siden gammelt restaurert er det aller beste! Gips-rosetten får samme behandling.

Oppbevaring

Astrid vil ha en stor reol langs den ene veggen. Den er det Andreas og Rune som lager. Ettersom vi ikke har noe sted å stå og sage her vi pusser opp, må dette gjøres på verksted.

Reolen blir bygget i tykk kryssfiner, med 30 mm poppel. Vi har lånt en fancy maskin for å lime finèr på kantene, noe som er et godt alternativ til å sparkle og pusse alle endestykkene. Kryssfiner blir nemlig ikke pen dersom man bare maler kantene. Liming av finèr-strimler kan du også få til ved hjelp av et strykejern dersom du vil gjøre slikt selv.

Reolen skal ha skap med dører nederst, og i dørfeltene skal det være rotting. Rotting er et flatt flettverk laget av en slags lianeplante. Det er veldig pent, men litt vanskelig å jobbe med. Alle kanter må nemlig skjules og beskytes. Kantene er ikke pene, og de kan rakne.

DETALJER: Det ble en fin blanding av farger, materialer og møbelstiler i den nye stuen. Foto: Pandora Film / TV 2.

Slik laget vi dører med rotting:

I en tilpasset dør av kryssfiner ble det saget ut et vindu. I kantene av dette vinduet ble det på fremsiden frest et spor. Dette sporet har samme tykkelse som rottingen.

Rottingen ble klippet til slik at den passet i sporet, og deretter strukket og festet. En tynn pen list ble så montert på forsiden av døren slik at man ikke kan se sporet der rottingen er festet.

Husk: Skal du male døren, så mal alle delene ferdig før du monterer rottingen!

Engelsk peis

En herskapelig stue trenger en engelsk peis mener designer Astrid. Og en engelsk peis viser seg å være et begrep. Et begrep som betegner et ildsted som har søyler på sidene, og stor eller liten peishylle på toppen. Altså en litt gedigen og fremskutt innramming.

Dette kan faktisk kjøpes som byggesett. Dermed er det ikke nødvendig å mure det opp på stedet, og man kan samtidig få kjøpt søyler og andre elementer ferdig laget av gips.

Peismontørene Trond og Dennis gjør i stand pipeløpet, lager avsats for innsetting av peisinnsats, og setter sammen. «Simsalabim», – engelsk peis.

MASSIV: Den enorme peisen er uten tvil et blikkfang. Foto: Pandora Film/ TV 2.

Karnappet

Et karnapp eller en slik glassveranda som det en gang har vært, kan brukes til så mangt. Kjølested for potteplanter og en slags entre til hagen var vel den opprinnelige bruken.

I dag velger mange å innlemme dette lille rommet i tilstøtende rom, både for å få bedre plass, men kanskje aller mest for å få inn lyset fra alle vinduene.

Vi bygger en stor «daybed» her. Astrid tenker det må være flott å kunne slenge seg ned her, i godt lys, med utsikt, sammen med en bunke helgeaviser eller laptopen.

For å skape et lite skille til resten av rommet maler vi vinduskarmer og listverk blått. Mellom «daybeden» og resten av stuen bygger vi også en åpen blå hylle. Til slutt tapetserer Einar vegger og tak.

Vi synes dette er en nydelig tapet. Litt gammeldags med blå hovedfarge og innslag av oker og rødt. Den ender både under og over vinduene, og i taket. En litt nostalgisk og romantisk krok blir det.

Male og møblere

I resten av stuen blir alle vinduskarmer og alt listverk malt i varmgrå farge. Det samme gjelder den store hyllen. Veggene blir malt med mineralmaling.

Gardiner syr vi av linstoff i en brunfarge, og «daybeden» får lintrekk i en lys, beige farge. Gulvteppet er lyst, mens bord, sidebord og andre detaljer er sorte. En rolig fargepalett som gir rom for utskeielser når vi kommer til sofaen.

En terrakottafarget/oransje fløyel-sofa blir nemlig blikkfanget.

Sammen med diverse puter og annen styling, trer disse varme fargene fram i forhold til den nøytrale bakgrunnen.

LUNE FARGETONER: Det store stuerommet får et lunt preg på grunn av fargebruken. Foto: Pandora Film/ TV 2.

Maleriet vi lager til reolen har blåfarger i seg, og kommuniserer fint med alt det blå i karnappet.

Hvordan går det med huseierne i dag?

Det har gått noen få måneder siden Tid for hjem besøkte det unge paret. Nå er vi spent på å høre hvordan de trives i sitt nye hjem.

– Vi er veldig fornøyde selv om noen av løsningen var litt annerledes en vi hadde sett for oss, sier det unge paret til TV 2 og utdyper:

– Vi hadde tenkt å ha spisebord i karnappet, så «daybeden» var en overraskelse. Men i ettertid ser vi at dette er en fin løsning. Det er faktisk en ekstraseng hvor vi kan ha overnattingsgjester, noe vi ikke hadde fått plass til noe sted dersom spisebordet hadde vært der. Og så er «daybeden» yndlingsplassen til hunden vår, den elsker å sitte der og titte ut.

– Apropos hund, dere ville kanskje heller hatt en skinnsofa enn en oransje sofa i fløyel?

– Nei det ville vi ikke hatt. Vi har gått til innkjøp av en møbelrenser, for det er klart at hunden setter merker. Men etter rens er sofaen akkurat like fin, forteller paret entusiastisk og presiserer at de synes det er gøy å ha en slik sofa selv om de aldri ville valgt den selv.

– Men når den står i stuen sammen med alle de andre tingene synes vi den er superfin.

BLIKKFANG: Den litt utradisjonelle fargen på sofaen skaper fin harmoni i stuen.

Den største endringen i rommet var den enorme peisen, som nærmest fungerer som en romdeler. Tid for hjem er spente på hva Maike og Gustav egentlig synes om den.

– Vi syntes det var veldig rart å komme hjem. Vi hadde hatt dette rommet som oppussingsobjekt i et halvt år, og det hadde aldri vært møblert. Det var derfor veldig rart med en litt massiv peis på veggen, veldig uvant, forteller de og legger til:

– Men vi er veldig glad for den nå, den fungerer fint som en romdeler. Man kan sitte ved spisebordet uten å se fjernsynet, og tv-kroken blir litt adskilt fra resten.

Peisen har dessuten fått en helt spesiell oppgave i huset.

– Den var utrolig stemningsfull nå i julen. Vi planlegger julestrømper der til neste år!

Tid for hjem takker for seg og ønsker lykke til fremover i den nye stuen.

