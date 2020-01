Se Erik Thorstvedts analyse av Solankes kamp mot Watford i videovinduet øverst.

Dominic Solanke (22) var sett på som en av de store talentene i engelsk fotball, og har landskamper for U16 såvel som U21-landslaget. Han har også én A-landskamp for England.

Sommeren 2017 ble han kåret til turneringens spiller da England vant U20-VM.

Liverpool «ranet» ham til seg

Den sommeren gikk han også fra Chelsea til Liverpool. Stortalentet hadde vegret seg mot å skrive under ny kontrakt med de blå i frykt for manglende muligheter, og Jürgen Klopp så sitt snitt til å kapre unggutten.

– Dette var et av de store talentene i engelsk fotball. Det ble sett på som et kupp da Liverpool hentet Solanke fra Chelsea. De ranet ham til seg, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Men siden har ting kun gått nedover for Solanke. Det ble ikke mange sjansene i Liverpool heller, og spissen noterte seg kun for ett Premier League-mål for rødtrøyene.

Likevel valgte Eddie Howe å ta sjansen på den høyreiste unggutten. I januar i fjor punget Bournemouth ut over 200 millioner kroner for Solanke. Gevinsten har så langt vært svært mager.

Ett mål på 50 kamper

Heller ikke i oppgjøret mot Watford søndag – Solankes 50. kamp i Premier League – ble det scoring. Dermed har 22-åringen ennå ikke scoret for Bournemouth etter 29 ligakamper.

Erik Thorstvedt synes utviklingen er trist og kjenner medfølelse for den unge spissen.

– Han har nå 50 Premier League-kamper og ett mål. Det er en minitragedie, omtrent. Tenk hvordan det tynger ham. Han er usikker i bevegelsesmønsteret. Han har ingen distinkte løp. Han står på, det skal han ha. Men det er altså så vondt å hele tiden bli minnet å hvor lite du scorer.

– Jeg synes det er vondt å se på. Det går an å fikse det. Gareth Bale spilte 26 kamper i Premier League og vant ikke én eneste kamp. Men foreløpig så gjør han dårlig valg, virker å ha dårlig selvtillit og ser ikke så atletisk ut.

Kontrasten til jevngamle Tammy Abraham er stor. Den 21 år gamle spissen ble værende i Chelsea til tross for manglende spilletid og flere utlån. Denne sesongen har han endelig fått sjansen – og benyttet den godt.

21-åringen er nå oppe i 13 ligamål. Storspillet har sikret ham en plass i Gareth Southgates seneste landslagstropp.

Heller ikke for Bournemouth går veien for tiden. 0-3-tapet hjemme for Watford søndag var det niende(!) nederlaget på elleve kamper i ligaen. Dermed ligger de også under streken med 20 fattige poeng på 22 kamper.